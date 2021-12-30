Стоимость оливье в Татарстане за год подорожала на 27%

Цены на ингридиенты для салата оливье за год в Татарстане выросли на 26,9%, следует из данных информационно-просветительского ресурса Банка России Fincult.info.

Приготовление «тазика оливье» на 8 порций обойдется в 273 рубля, год назад – 215 рублей.

Больше всего из ингридиентов подорожал картофель – в 1,8 раза. Стоимость моркови выросла – в 1,5 раза, маринованных огурцов – на 46%, майонеза – на 34,8%, яиц – на 32,6%, горошка – на 16,8%, вареной колбасы – на 15%.

При этом в целом в России индекс оливье вырос на 18,3%. Однако стоимость приготовления «тазика оливье» на 8 человек выше – 308 рублей.

Индекс оливье рассчитан по данным Росстата за ноябрь.

Ранее сообщалось, что цены на товары и услуги в Татарстане в ноябре выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Цены на продукты питания увеличились на 11,6%. Столь высокая инфляция наблюдалась в республике шесть лет назад — в декабре 2015 года она достигала 12,1%.

Инфографика:Fincult.info.