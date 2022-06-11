В Татарстане за неделю почти на 20% подешевели огурцы

За прошедшую неделю, с 27 мая по 3 июня, в Татарстане снизились цены на ряд продовольственных товаров. Соответствующие данные опубликовал Татарстанстат.

Больше всего подешевели огурцы. За указанный период ценник уменьшился на 19% — с 105 до 85 рублей за килограмм. Кроме того, на 12% уменьшилась цена на свежие помидоры — с 162 до 143 рублей за килограмм.

Куриные яйца и морковь за это же время подешевели на 3%. Десяток яиц теперь стоит 66 рублей, а килограмм моркови — 65 рублей. Цена одного килограмма курицы снизилась на 1% — до 163 рублей, а средние цены на алкогольную продукцию уменьшились на 1 рубль — до 602 рублей за литр.

Картофель же подорожал сильнее всего — на 4,3%, до 67 рублей за килограмм. Также наблюдается рост цен на яблоки — на 1,8%, до 125 рублей за килограмм, рис и бананы – на 1,9%, до 93 и 114 рублей за килограмм соответственно.