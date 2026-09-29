news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 29 сентября 2026 19:47

Стоимость оформления испанской визы для россиян выросла на 20,4%

Читайте нас в

Стоимость оформления испанской визы для россиян выросла на 20,4%. Теперь визовый сбор составляет 8 840 рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Помимо него, заявителям необходимо оплатить сервисный сбор в размере 1 444 рублей.

В Ассоциации туроператоров России повышение стоимости связали с изменением курса евро к рублю.

В июне испанский визовый центр в Москве увеличил сроки рассмотрения заявлений из-за большого числа обращений. Сейчас обработка документов может занимать до 45 дней.

Испания с 2023 года входит в число стран, которые выдают россиянам больше всего шенгенских виз. По данным АТОР, в 2025 году испанские визовые центры выдали гражданам России около 123 тыс. виз.

#виза #Испания #Шенгенская виза
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Благодаря антициклону в Татарстане еще сохранится теплая и сухая погода

Благодаря антициклону в Татарстане еще сохранится теплая и сухая погода

29 сентября 2026
ОСФР по РТ: Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября

ОСФР по РТ: Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября

29 сентября 2026
Новости партнеров