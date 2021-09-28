Стоимость нефти Brent впервые с осени 2018 года превысила 80 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent с поставкой в ноябре впервые с осени 2018 года превысила 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.16 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на нефть этой марки достигла 79,36 доллара за баррель (рост на 0,85%), ноябрьских — 80,19 доллара за баррель (+0,83%). При этом ранее цена выросла до 80,35 доллара, что оказалось рекордным с 23 октября 2018 года.

Цены на черное золото растут на фоне признаков улучшения перспектив спроса на сырье в мире при более медленном темпе увеличения предложения. К тому же рынки ждут нового прогноза ОПЕК.

«Спрос на нефть может вырасти на 500 тыс. баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырье», — цитирует РИА Новости аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.