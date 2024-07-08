Стоимость квадратного метра жилья в Челнах составила 120 тыс. рублей

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Средняя стоимость квадратного метра жилья в Набережных Челнах составляет 120 тыс. рублей. В настоящее время по долевому законодательству в Автограде строится 56 многоквартирных домов на общую площадь 555,8 тыс. кв. метров. Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома Мансур Фатахов.

«Спрос на рынке нового жилья остается востребован, темп продаж чуть меньше уровня 2023 года», — отметил докладчик.

План ввода жилья в Челнах в этом году составляет 320 тыс. кв. метров, в том числе по программе «Социальная ипотека» 3 жилых дома (69/14, 69/17, 69/18 на 510 квартир), инвестиционное жилье — 32 жилых дома на 5 311 квартир; ИЖС — 25 тыс. кв. метров.

«В первом полугодии введено в эксплуатацию 154,1 тыс. кв. метров жилья (23 многоквартирных жилых дома, в том числе 22,7 тыс. кв. метров по линии ИЖС). Это 48,2 % от общего годового плана», — отметил Фаттахов.

Сегодня в городе 15 застройщиков ведут строительство следующих жилых микрорайонов: «Новое Побережье», «Новый», «Компас», «Авиатор», «Дружный», «Вивальди», «Новые просторы», «Высота 45» и других. Также строятся дома по социальной ипотеке в 69-м микрорайоне и арендное жилье для сотрудников КАМАЗа в 78-м комплексе.