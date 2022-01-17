Стоимость квадратного метра в новостройках Казани за прошлый год выросла на 38%

В Казани за 2021 год средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках превысила прошлогодние значения на 38% и достигла 114 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость».

Согласно данным сервиса, средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в целом по России за прошедший год выросла в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом и составила 120 тыс. рублей. При этом наиболее активная динамика цен наблюдалась в сегменте однокомнатных квартир и студий.

«Мы наблюдали активную динамику цен, особенно в крупных курортных городах. Тем не менее сейчас спрос и предложение на рынке постепенно уравновешиваются, поэтому мы ожидаем стабилизацию уровня цен на новостройки», — рассказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Эксперт добавил, что из-за постепенного роста ключевой ставки Центробанка увеличивается и стоимость ипотеки. На этом фоне застройщики постараются избежать значительного повышения цен, а также будут предлагать скидки и специальные условия покупателям.

За 2021 год на российском рынке новостроек наблюдалось снижение интереса покупателей к первичному жилью на 13% и увеличение числа выставленных на продажу квартир в новостройках на 8,5%.

Несмотря на уменьшение спроса и увеличение предложения в среднем по стране, в Казани за прошедший год эти показатели остались неизменными по сравнению с 2020 годом.