«Стоимость квадратного метра в коттеджах почти вдвое ниже, чем в новостройках Казани»

Росреестр по Татарстану отметил необычную активность на рынке частных жилых домов. При сохранении спроса на ипотечные кредиты для покупки квартиры в январе резко выросло количество ипотек, оформленных на частные дома. В тенденциях на рынке жилья разбиралась корреспондент ИА «Татар-информ».

Росреестр по Татарстану отметил необычную активность на рынке частных жилых домов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Количество ипотек на частные дома выросло почти на 40%

Количество ипотечных сделок, связанных с жильем, в январе продолжало расти, сообщил Росреестр по Татарстану. Основную массу составляют ипотечные договора на квартиры – оформлено 3,7 тыс. сделок, их число выросло на 17%.

При этом Росреестр выделил сегмент частного жилья. Татарстанцы в январе приобрели в ипотеку 2,4 тыс. земельных участков. Спрос был на 1% больше, чем годом ранее. А вот количество жилых домов, взятых в ипотеку, резко выросло – сразу на 37%, число таких сделок превысило 700 единиц.

«Если в прошлом году в январе наблюдался резкий рост ипотек именно на земельные участки (в 1,5 раза, – прим. Т-и), то в этом году – на жилые дома. Спрос на загородную недвижимость по-прежнему очевиден», – прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

Ипотека – один из инструментов приобретения жилья. Всего же права собственности по договорам купли-продажи в январе были зарегистрированы в отношении 1,5 тыс. домов и 7,2 тыс. земельных участков.

Минстрой рассчитывает на строительство не менее 12,5 тыс. частных домов

Интерес к частному жилью вырос с началом пандемии в 2020 году. Тот год вообще стал переломным для строительного рынка – впервые больше половины всего строящегося жилья в Татарстане пришлось на частные дома.

В прошлом году тренд сохранился. При рекордном вводе в эксплуатацию 3 млн квадратных метров 2 млн кв. метров, или две трети, пришлось на частное строительство. По данным Татарстанстата, в республике в 2021 году построили почти 15 тыс. домов – на 4 тыс. больше, чем годом ранее, общая площадь частного строительства выросла на 40%. Интересно, что за последние три года площадь одного среднего дома выросла на 8 кв. метров и составила в прошлом году 139 кв. метров.

При сохранении спроса на ипотечные кредиты для покупки квартиры, в январе резко выросло количество ипотек, оформленных на частные дома Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В этом году так же больше половины от всего строящегося жилья приходится на индивидуальные жилые дома. По расчетам Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, всего в 2022 году должно быть построено как минимум 12,5 тыс. частных домов. На середину февраля сдали уже 1,7 тыс. домов, или 14% от плана.

Стоимость «однушки» в новостройках Казани за год выросла в 1,5 раза

Эксперты полагают, что к росту спроса на частные дома привели ограничения из-за пандемии и рост стоимости квартир.

Так, по материалам сайта поиска недвижимости Domofond.ru, в Казани стоимость однокомнатной квартиры в новостройке выросла за год на 48% и составила в январе 5,7 млн рублей, двухкомнатной – на 32%, до 6,7 млн рублей, трехкомнатной – на 26%, до 9,5 млн рублей.

Цены росли и на вторичном рынке. Здесь однокомнатная квартира в январе в среднем оценивалась в 5 млн рублей (стоимость за год выросла на 52%), двухкомнатная – 6,5 млн рублей (рост на 35%) и трехкомнатная – 8,7 млн рублей (больше на 27%).

«Продав свою городскую квартиру, семья может купить небольшой дом. Предложений в разных ценовых категориях сегодня достаточно, в том числе в пригороде Казани», – считает вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Руслан Садреев.

В Казани стоимость однокомнатной квартиры в новостройке выросла за год на 48% и составила в январе 5,7 млн рублей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Эксперты прогнозируют отток населения из городов в зону коттеджной застройки

Президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев на сессии по обсуждению реализации Стратегии-2030 в Татарстане отмечал, что пандемия дала толчок развитию удаленных форматов занятости и электронной торговли. По его словам, если раньше границы влияния агломераций были в полутора часах езды от центра города, то сейчас они начали стремительно расширяться. Эксперт считает, что 15-20% населения готовы переехать из центра в более просторное и доступное жилье на периферии.

«Стратегия развития Татарстана на период 10-15 лет должна принимать во внимание эти тренды. Эти миграционные процессы могут довольно заметно ускориться. (…) Значительная часть населения переместится в зону коттеджной застройки, в периферийные небольшие города, удаленные от центров агломераций на 2-3 часа, потому что не нужно будет ездить каждый день в центр», – дал прогноз эксперт. Однако, по его мнению, это должны быть города с комфортным условием проживания.

Пока же в пригородах множество проблем. Например, каждый день на въезде или выезде из Казани образуются большие пробки, а на периферии зачастую не развита социальная инфраструктура.

Накануне на заседании Казанской городской думы Президент Татарстана отметил, что вопросы развития Казани необходимо решать комплексно, учитывая строительство дорог, создание рабочих мест и социальной инфраструктуры. Учесть все эти факторы должен помочь созданный в Татарстане Институт пространственного развития.

Стоимость квадратного метра в коттеджах почти в два раза ниже, чем в новостройках Казани Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Проблема пригорода всегда была. Сейчас она выросла, потому что вводится огромное количество жилья, мы говорим о Казанской агломерации... Мы совершили огромное количество ошибок, не рассматривая все эти программы в комплексе. Институт пространственного развития нам очень нужен. Хотя мы и опоздали, но этот институт должен заработать: где транспортная схема, производственные точки. Вы посмотрите, каким образом идет перемещение людей? Утром все едут в Казань, а после работы обратно. Если мы не будем системно решать эти задачи, будет очень сложно», – обратил внимание Минниханов.

«Поменять двухкомнатную квартиру на полноценный дом в пригороде Казани в радиусе 15-20 километров вполне реально»

Вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Андрей Савельев сообщил ИА «Татар-информ», что на рост количества ипотечных сделок повлияло несколько факторов. Один них – увеличение ключевой ставки Центробанка: жители торопятся взять ипотечные кредиты в ожидании роста ставок по ним. Второй фактор – смещение интереса людей к индивидуальному жилью из-за его стоимости.

«Стоимость квадратного метра в коттеджах почти в два раза ниже, чем в новостройках Казани. Сейчас поменять двухкомнатную квартиру на полноценный дом в пригороде Казани в радиусе 15-20 километров вполне реально. Причем квартира 50-60 кв. метров, дом – 120 кв. метров! Это стандартная площадь частного дома», – отметил Савельев.

Строительству индивидуального жилья будут способствовать льготные ипотеки, такие как «Сельская» под 2,7%, «Семейная» – до 6% Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Строительству индивидуального жилья будут способствовать льготные ипотеки, такие как «Сельская» под 2,7%, хотя транши по ней очень быстро выбираются, «Семейная» – до 6%. Небольшой импульс придаст и льготная ипотека под 7% годовых, которую в прошлом году распространили на ИЖС, правда, покупать жилье по ней можно будет только у застройщиков, то есть там, где будет комплексная застройка.

Однако по-прежнему большой объем строится в частном порядке и в основном покупатели используют классическую ипотеку, ставки по которой достигли уже двухзначных цифр. «Но это в любом случае выгоднее, чем брать квартиру в новостройке», – полагает эксперт.

Так, если стоимость двухкомнатной квартиры на рынке недвижимости Казани в среднем около 6,5 млн рублей, то примерно за такую же сумму можно купить дом. «Если брать дом на удалении 20 километров от Казани, в сторону, например, Высокой Горы, Зеленодольска или на Пестречинском направлении, то дом площадью 120 кв. метров на шести сотках земли будет как раз стоить около 6,5 млн рублей», – сообщил Савельев.

Он добавил, что Лаишевское направление дороже. В районе поселков Усады, Столбище и Песчаные Ковали стандартный дом будет стоить около 8-10 млн рублей. Сопоставимый с двухкомнатной квартирой дом можно купить чуть дальше – в районе Бимы или Сокуров.