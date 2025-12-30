Стоимость кубометра газа в Татарстане в октябре вырастет до 9,28 рубля

Проект постановления об изменении стоимости газа для населения подготовили в Татарстане. Документ в данный момент проходит процедуру антикоррупционной экспертизы. Согласно тексту проекта, с 1 января цена одного кубометра газа составит 8,55 рубля. Второе повышение запланировано на 1 октября, когда тариф вырастет до 9,28 рубля.

Также документ регламентирует нормативы потребления для абонентов, у которых не установлены приборы учета. Расчет платы в этом случае напрямую зависит от типа жилья и используемого оборудования. В квартирах с центральным отоплением и газовой плитой на одного человека закладывается от 12 до 24,5 кубометра газа в месяц.

Точная цифра варьируется в зависимости от того, есть ли в помещении централизованное горячее водоснабжение или воду греет газовая колонка.

Для домов с автономным отоплением норматив установлен на уровне 8,5 кубометра газа на каждый квадратный метр отапливаемой площади. Отдельно прописаны нормы для хозяйственных построек: для индивидуальных бань расчет ведется исходя из объема помещения (3,72 кубометра газа на кубометр объема), а для теплиц учитывается площадь – 4,55 кубометра на квадратный метр.