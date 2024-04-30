Стоимость какао-бобов на бирже подешевела на 26% за два дня

За два дня котировки фьючерсов на какао-бобы упали на четверть после рекордного роста на протяжении последних 4 месяцев, пишет «Интерфакс».

Так, на протяжении вторника, 30 апреля, фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке дешевели на 13%. Сейчас «бобы» торгуются на уровне 7,7 тыс. долларов за тонну. Для сравнения: в конце марта котировки торговались по цене свыше 10 тыс. долларов за тонну.

По данным аналитиков, рыночные опасения насчет урожая в Западной Африке немного снизились после дождей в регионе. На Гану, Кот-д'Ивуар, Камерун и Нигерию приходится около 75% мирового производства какао.

Также, согласно статистике Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), инвесторы сократили объем «длинных» позиций в какао на 3,3 тыс., до 30,4 тыс. на неделе, завершившейся 23 апреля. Это минимальный объем за 14 месяцев.