Стоимость гречки и овсянки в ноябре может вырасти на 10–20%

В России уже в ноябре могут подорожать гречка, овсянка и хлопья. При этом рост цен может составить 10–20%, сообщает со ссылкой на производителей круп «Коммерсантъ».

«Причина — рост стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая», — говорится в сообщении.

Так, производитель «Роса» планирует поднять цены на ряд позиций с 4 ноября, а в сети супермаркетов подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о подорожании в среднем на 15%.

Заявил о росте себестоимости производства и холдинг «Националь». По данным компании, цены на полипропиленовую и картонную упаковку за год подскочили больше чем на 100%, российского сырья — на 30%. Больше всего это затронуло гречку, меньше всего — рис.

Кроме того, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что рост цен на гречку связан с плохим урожаем в Алтайском крае, который является основным поставщиком данной крупы на российском рынке.

Минсельхоз России, в свою очередь, отметил амортизацию роста стоимости продукции со стороны производителей продуктов питания за счет собственной прибыли с 2020 года. Как рассказали в ведомстве, в 2021 году посевная площадь гречихи увеличилась на 12,1%.