Стоимость горячего питания в школах Татарстана может вырасти до 77,7 рубля в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя стоимость горячего питания для школьников в Татарстане в 2026 году может увеличиться с текущих 69,4 до 77,7 рубля в день. Проект соответствующего постановления правительства республики в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее на следующий год нормативные затраты на одного школьника были утверждены на уровне 72,2 рубля.

Согласно действующему нормативу, средняя цена питания в 2027 году должна была составить 75,1 рубля, однако сейчас рассматривается повышение до 80,8 рубля. Кроме того, проект постановления предусматривает установление предполагаемого норматива на 2028 год – 84,1 рубля.