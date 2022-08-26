Стоимость фруктов и овощей в Татарстане за лето снизилась в несколько раз

С 15 по 22 августа в Татарстане подешевели некоторые фрукты и овощи. В целом с начала лета стоимость некоторых позиций снизилась в 2–3 раза, следует из данных Татарстанстата.

Так, цены на капусту, которая в начале лета этого года стоила 63 рубля за кг, сейчас в три раза меньше – 21 рубль. Помидоры и картофель за это лето подешевели примерно в два раза – с 162 до 78 рублей за кг и с 64 до 32 рублей за кг соответственно.

Бананы и огурцы за лето упали в цене примерно в полтора раза. Стоимость бананов снизилась с 114 до 76 рублей за кг, а огурцов – с 104 до 59 рублей за кг. Кроме того, в два раза снизилась цена на свеклу (с 70 до 34 рублей за кг) и на морковь (с 67 до 38 рублей за кг).

Меньше всего за лето изменилась стоимость репчатого лука и яблок. Первый подешевел с 125 рублей за кг до 108 рублей, вторые — с 53 до 43 рублей за кг.