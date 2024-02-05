Стоимость электроэнергии в России на 12% отстала от инфляции

Стоимость одноставочной электроэнергии в России за последние годы отстала от инфляции более чем на 12%. При этом ее потребление за последние три года выросло на 8,4%. Это говорит о росте экономики, заявил Президенту России Владимиру Путину глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Для сравнения он привел показатели западных стран. Так, только за 2023 год во многих из них зарегистрировано снижение потребления на 15-20%.

«Надо понимать, что это не за счет энергосбережения, — эти ресурсы уже давно выбраны, — это реальный спад в экономике и это объективные цифры, которые мы видим во всех отчётах», — приводит слова Ковальчука пресс-служба Кремля.

Помимо этого, заметил собеседник Президента, несмотря на разговоры об экологической экономике и борьбе с выбросами углекислого газа в атмосферу, в ряде западных стран выросла доля угольной генерации.

Он подчеркнул, что разрыв между инфляцией и ценами на электроэнергию в России говорит о том, что электроэнергетика остается одним из факторов сдерживания роста цен.