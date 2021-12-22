Стоимость экспериментальных беспилотников КАМАЗ оценивается в 14,5 млн рублей

КАМАЗ оценил стоимость грузовика – высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) в 14,5 млн рублей – вдвое дороже обычного тягача, сообщила газета «Ведомости».

Грузовик планируется задействовать в эксперименте по беспилотной перевозке грузов на трассе М11 «Москва – Петербург».

«Автомобиль последнего поколения К5 (модель 54901) будет поставляться с дизельным двигателем, полуприцепом и классом автономности 3+. Это означает наличие системы адаптивного круиз-контроля: она требует присутствия водителя и не позволит ему убирать руки с руля», – говорится в публикации.

Первые четыре машины компания готова поставить в 2022 году, в 2024 году КАМАЗ поставит еще 30 таких тягачей.