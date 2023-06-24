Стоимость доллара в казанских банках подскочила до 100 рублей

В казанских банках резко выросли курсы обмена основных валют. В некоторых кредитных организациях стоимость доллара превысила 100 рублей.

По данным на 17.00, купить наличные доллары можно по цене от 91,84 рубля до 100 рублей, продать – от 81,37 до 85, 25 рубля. Безналичные операции обойдутся еще дороже – цена доллара достигает 102 рублей.

Евро банки покупают по цене от 89,17 до 91, 61 рубля, продают – от 100,5 до 108,50 рубля. По безналичному расчету купить евро можно за 110 рублей.

Фото: скриншот сайта одного из банков

В среднем по стране курс доллара в некоторых банках достиг 115 рублей. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков ранее обещал, что валютный рынок в России скоро успокоится и советовал не покупать валюту на фоне роста обменных курсов.