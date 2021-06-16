Стоимость дизтоплива на бирже достигла рекорда

Биржевая цена дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник составила 52,6 тыс. рублей за тонну, следует из данных, опубликованных на сайте торговой площадки.

Стоимость дизельного топлива на СПбМТСБ достигла своего максимального значения за всю историю наблюдений с 2018 года, сообщает РИА «Новости». В июне цена дизтоплива на бирже в целом выросла на 2,21%.

По данным РБК, увеличение стоимости связано с ростом котировок в Северо-Западной Европе до максимума с начала прошлого года и с недостаточным предложением топлива из-за проведения ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов в России.