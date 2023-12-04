news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стоимость биткойна превысила 41 тыс. долларов впервые с апреля 2022 года
Скопировать ссылку
Стоимость биткойна превысила 40 тыс. долларов впервые с апреля прошлого года. Такие данные приводит площадка Coindesk.
В течение 24 часов стоимость криптовалюты выросла с 39,4 тыс. долларов до 41,3 тыс. к 9.08 по московскому времени. В 9.01 курс превышал 41,5 тыс. долларов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2