Стоимость биткойна превысила 41 тыс. долларов впервые с апреля 2022 года

Стоимость биткойна превысила 40 тыс. долларов впервые с апреля прошлого года. Такие данные приводит площадка Coindesk.

В течение 24 часов стоимость криптовалюты выросла с 39,4 тыс. долларов до 41,3 тыс. к 9.08 по московскому времени. В 9.01 курс превышал 41,5 тыс. долларов.