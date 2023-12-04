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Экономика 4 декабря 2023 09:09

Стоимость биткойна превысила 41 тыс. долларов впервые с апреля 2022 года

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Стоимость биткойна превысила 40 тыс. долларов впервые с апреля прошлого года. Такие данные приводит площадка Coindesk.

В течение 24 часов стоимость криптовалюты выросла с 39,4 тыс. долларов до 41,3 тыс. к 9.08 по московскому времени. В 9.01 курс превышал 41,5 тыс. долларов.

#биткоин
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