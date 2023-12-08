Стоимость бензина и дизельного топлива на бирже снизилась

Стоимость бензина марки АИ-92 уменьшилась на 7% или до 41,6 тыс. рублей за тонну. «95-й» стал дешевле на 4% - 46,34 тыс. рублей за тонну. Такие данные следуют из Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи по состоянию на 8 декабря 2023 года. Уточняется, что это средние цены по Европейской части России. Интересно, что последний раз данные виды топлива так оценивались в конце февраля 2023 года.

Что касается летнего дизеля (ДТ), то его стоимость уменьшилась на 3% или до 53,56 тыс. рублей за тонну, межсезонного ДТ - на 2,4%, до 52,57 тыс. рублей за тонну. ДТ зимнее также подешевело на 1,7% - сейчас оно оценивается в 69,23 тыс. рублей за тонну.

Цена топочного мазута упала за неделю на 12% - до 14,72 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 13,8% - до 21,22 тыс. рублей за тонну.