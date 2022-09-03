Стоимость бензина АИ-98 в августе выросла на 1,2 рубля

За прошедшую неделю, с 22 по 29 августа, в Татарстане на 41 копейку подорожал бензин марки АИ-98 — до 60,85 рубля за литр. Всего в августе этого года его стоимость выросла на 1,2 рубля, следует из данных Татарстанстата.

При этом АИ-92 и дизельное топливо за прошлую неделю подешевели до 45,92 и 52,4 рубля за литр соответственно, тогда как цены на бензин марки АИ-95 остались на прежнем уровне — 49,34 рубля за один литр.

Стоит отметить, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 сейчас всё еще дешевле, чем в начале 2022 года. АИ-92 в конце декабря стоил 45,98 рубля за литр, а АИ-95 — 49,51 рубля.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающие предприятия в Татарстане в январе — июле этого года произвели свыше 1,6 млн тонн бензина, что на 58,1% больше, чем годом ранее.