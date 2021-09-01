Стоимость акций «Нижнекамскенфтехима» подскочила на бирже

Обыкновенные акции «Нижнекамскенфтехима» (НКНХ) выросли на бирже в среду на 10% — до 162,6 рубля по данным на 12 часов, следует из данных торгов.

В моменте обычные акции достигали 169,9 рубля. Привилегированные акции выросли на 4,36% — до 124,94 рубля за бумагу.

Рост акций вызван, в частности, корпоративными новостями. Вечером во вторник компании сообщила об изменении рейтинговым агентством Moody's Investors Service Limited прогноза по корпоративному рейтингу (CFR) и рейтингу вероятности дефолта (PDR) со стабильного на позитивный. Корпоративный рейтинг (CFR) подтвержден на уровне В1, рейтинг вероятности дефолта (PDR) подтвержден на уровне B1-PD.

Прогноз на позитивный аналитики изменили после одобрения Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) сделки по приобретению СИБУРом 100% акций ТАИФа, в периметр которой войдут НКНК, «Казаньоргсинтез» и генерирующая компания ТГК-16. На объединенную компанию будет приходиться около 70% общего объема нефтехимического производства в России, и она войдет в пятерку крупнейших мировых производителей полиолефинов и каучуков, говорится в пресс-релизе.

«Изменение прогноза на позитивный отражает ожидания Moody's, что приобретение СИБУРом контрольного пакета акций компании через ТАИФ со временем улучшит кредитный профиль НКНК за счет интеграции двух компаний и кредитной поддержки со стороны более сильной материнской компании. Объем кредитных связей и рейтинговой поддержки в конечном итоге будет зависеть от будущей организационной структуры более крупной группы, финансовой политики и уровня миноритарных интересов в компании», — отмечается в сообщении рейтингового агентства.

Кроме того, НКНХ опубликовал 30 августа отчетность по международным стандартам, в соответствии с которой выручка предприятия выросла в 1,7 раза — до 121,5 млрд рублей, чистая прибыль — в 6 раз, до 27,6 млрд рублей.

Акции в среду росли и у «Казаньоргсинтеза», которая отчиталась о росте выручки по МСФО в 1,7 раза — до 52,7 млрд рублей, чистой прибыли — в 3,6 раза, до 14,7 млрд рублей.

Обыкновенные акции химпредприятия выросли на 6,4% — до 114,5 рубля за бумагу, привилегированные — на 2,47%, до 33,2 рубля.

Rupec также сообщил, что в различных телеграм-каналах регулярно распространяется информация о предстоящем выкупе акций «Нижнекамскнефтехима» у миноритариев после завершения сделки.

«По условиям объединения компаний и с учетом структуры сделки, у СИБУРа не возникает обязанностей по последующему выкупу оставшихся акций НКНХ у миноритариев», — говорится в комментарии СИБУРа.

В СИБУРе считают, что распространение недостоверной информации о выкупе акций НКНХ может происходить в целях манипуляций ценой акций НКНХ, говорится в сообщении.