«Стоим стеной за наших»: Фаррахов встретился с женами и мамами служащих медиков из РТ

Депутат Государственной Думы России Айрат Фаррахов встретился с мамами и женами мобилизованных медиков из Татарстана.

В общественную приемную партии «Единая Россия» пришли восемь женщин, чьи мужчины сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Это уже не первая встреча. Мы сформировали группу – в зоне СВО 36 медицинских работников из республики Татарстан – врачи, фельдшеры – очень профессиональные ребята, которые получают благодарности, награды за свою работу. Мы добились, чтобы все наши медицинские работники работали по специальности. Теперь пытаемся решить новые вопросы. Многие ребята были в отпусках», – отметил Айрат Фаррахов.

Депутат Госдумы РФ объявил, что у него появилась помощница – это Ирина Горбунова, мама мобилизованного кардиохирурга МКДЦ Вадима Горбунова. Женщина помогает работать именно по вопросу помощи и поддержки мобилизованным медикам и их семьям. Ирина Горбунова поделилась с журналистами тем, что такие встречи помогают морально поддержать друг друга.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Так как сын мой мобилизован я начала заниматься общественной работой. По рекомендации Айрата Закиевича у нас была создана группа “Тепло рядом-медикам Татарстана”. В эту группу вошли и жены, и мамы, и сестры всех мобилизованных медицинских работников нашей республики. Мы там контактируем, решаем социально-бытовые вопросы», – отметила Ирина Горбунова.

Она рассказала, что они уже несколько раз отправляли гуманитарную помощь в зону боевых действий для медиков республики – это аппараты ЭКГ, рации, кровоостанавливающие бинты и другое медицинское оборудование.

Ее сына призвали служить в самую первую волну мобилизации – он служит с сентября 2022 года.

«Сегодня я проводила сына в очередной раз из отпуска. Желаю им победы и успехов. Ребята все наши молодцы, достойно выполняют свой долг, практически все имеют уже награды. В частности, мой сын награжден Медалью “За воинскую доблесть”», – рассказала женщина.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Айрат Фаррахов подчеркнул, что вопросы у родственников мобилизованных бойцов возникают разные.

«Нет того вопроса, за который мы не беремся и не решаем. Поэтому если есть вопросы – мы обязаны искать решение. Здесь нет исключений. Что бы они не сказали, это наш долг – мы должны эти вопросы решать. Это наши коллеги – наши врачи, будем стоять за них стеной», – заключил он.

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