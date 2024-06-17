«Стобалльница» из Уруссу: «Во время экзамена важно не поддаваться панике»

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Ученица Уруссинской гимназии Виктория Ковалева сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Хороший балл она получила и по русскому языку — 94. Сегодня девушка беспокоится о том, сколько будет по английскому языку.

«Я уроженка Уруссу, здесь родилась, выросла и училась. С четырех лет научилась читать, читала сказки своим одногруппникам по детскому саду. Вообще я любила и люблю читать книги. Моя мама хотела видеть меня думающим человеком и ради этого старалась. Я безмерно ей благодарна, она покупала мне любую книгу, которую я хотела бы прочитать. Сегодня у меня есть своя библиотека, каждая книга в которой мне очень дорога», — рассказала о себе девушка.

Что касается 100 баллов по ЕГЭ, то, по ее словам, в основе такого результата лежит огромный труд и немного везения. «Потому что мне на экзамене достались произведения, которые я хорошо знала. А чтобы хорошо знать эти произведения, надо, например, их читать», — пояснила выпускница.

Виктория Ковалева отмечает, что сейчас подготовиться к ЕГЭ на высокие баллы может каждый.

«Мне всё интересно, я хочу знать больше. Увлекалась литературой, английским языком. Возможности подготовки к экзаменам сейчас безграничны. Есть и интернет-ресурсы, и всевозможные книги, и онлайн-курсы обучения, вообще неисчислимые... Самое главное — уметь правильно распределять свое время и ставить цели», — убеждена Вика.

Своим ровесникам, которые в следующем году окончат школу, она посоветовала системно готовиться к экзаменам, выбирать предметы как можно раньше и точнее. «Не следует бояться спрашивать учителя о чем-то, что забыл или не знаешь. А во время экзамена важно не поддаваться панике. Нужно сохранять самообладание», — заключила выпускница.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане 253 выпускника получили 100 баллов по одному предмету ЕГЭ и девять человек набрали 200 баллов по двум предметам.