Сто студенток из РТ получили пособия по беременности и родам на 8 млн рублей

Пособие по беременности и родам 100 студенткам из Татарстана на общую сумму более 8 млн рублей выплатило за 2025 год Отделение СФР по РТ. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

«С 1 сентября 2025 года вступил в силу новый федеральный порядок предоставления пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся по очной форме. 100 студенток уже смогли получить пособие в прошлом году за стандартный отпуск по беременности и родам в 140 дней на общую сумму более 8 млн рублей. С начала этого года принято еще 20 решений о назначении пособия. Сейчас в работе находится 41 заявление. Прием обращений принимается», – рассказали в пресс-службе.

Размер пособия рассчитывается исходя из 100% величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 января 2026 года в Татарстане он составляет 17 547 руб. При отпуске по беременности и родам в 140 дней студентка может получить выплату в размере 81 886 руб. При осложненных родах, когда отпуск продлевается до 156 дней, сумма составит около 91 244 руб. При многоплодной беременности с отпуском в 194 дня общий размер пособия достигает 113 470 руб.

«Для оформления выплаты нужно предоставить справку из медицинской организации, подтверждающую период нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения. В справке от образовательной организации должны быть указаны ее наименование, фамилия, имя и отчество заявителя, дата рождения, сведения об обучении по очной форме, а также подтверждение того, что пособие по беременности и родам ранее не назначалось», – пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Тататстан Эдуард Вафин.

Подать заявление можно не ранее 30 недель беременности. В случае многоплодной беременности обратиться можно с 28 недель. Кроме того, для молодых мам действуют и другие новые меры поддержки.

«В 2026 году в Татарстане появится новая семейная ежегодная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми с доходом до 1,5 прожиточного минимума на человека», – добавили в пресс-службе.