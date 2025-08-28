«Сто процентов закроет Ямаля»: Сорокин об Александре Мартыновиче

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший футболист «Рубина» и «Краснодара», ныне выступающий за казахстанский «Кайрат» Егор Сорокин высказался о еще одном экс-игроке казанского клуба в составе «Кайрата», Александре Мартыновиче. Он отметил, что Мартынович подходит профессионально ко всем вопросам.

— Профессионал с большой буквы и старший товарищ. Часто подсказывает по мелочам. Смотрит подкасты — например, о политике и витаминах — и регулярно делится тейками для обсуждения. Мартыновичу важно продлить футбольную жизнь на хорошем уровне, а я перенимаю советы. Его результаты — плоды ежедневной работы. Я нахожусь рядом и постоянно ее вижу.

— Опыт поможет Мартыновичу закрыть Ямаля?

— 100%! Точно справится, — приводит слова Сорокина Sport 24.

Напомним, «Кайрат» 26 августа вышел в основной этап Лиги чемпионов впервые в своей истории, обыграв в ответном матче финала квалификации «Селтик» в серии пенальти.

Ранее Егор Сорокин ушел из «Рубина» не проведя под руководством Рашида Рахимова ни одного официального матча.