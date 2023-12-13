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Сто метров маскировочных сетей и три тонны груза отправили в зону СВО из Базарных Матак
Очередную партию гуманитарного груза отправили из села Базарные Матаки Алькеевского района. Об этом «Татар-информу» рассказал благочинный Алькеевского района протоиерей Андрей Зиньков.
«Новая партия гуманитарного груза для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сегодня отправилась из села Базарные Матаки. В состав гуманитарного груза вошли медикаменты, бензогенераторы, печки-буржуйки и маскировочные сети. Благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи военным проводится совместно с представителями общественной организации “Боевое братство” и прихода храма Пресвятой Троицы», – рассказал протоиерей.
Отец Андрей отметил, что всего было отправлено сто метров маскировочных сетей, десять буржуек, медикаменты и десять тактических аптечек на общую сумму 100 000 рублей. Гуманитарный груз будет отправлен в батальон «Алга», отметил благочинный района.
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