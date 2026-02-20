«Сто лет в строю!»: история ветерана войны Комлева, которого наградил Минниханов

Участнику Великой Отечественной войны Алексею Комлеву из Казани в феврале исполнилось 100 лет. Герой освобождал литовский Шяуляй в составе первого Прибалтийского фронта, участвовал в войне с Японией, знает все о ремонте танка Т-34 и до сих пор водит автомобиль. Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ветерану орден «Дуслык».





Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» к 100-летнему юбилею ветерану Великой Отечественной войны Алексею Николаевичу Комлеву

Столетний юбиляр Алексей Николаевич Комлев из Казани ведет активный образ жизни, посещает парады Победы и другие общественно значимые мероприятия. Накануне Дня защитника Отечества Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветераном.

«Сто лет в строю! Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» к 100-летнему юбилею ветерану Великой Отечественной войны Алексею Николаевичу Комлеву!» – поделилась видео руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Ветеран с безукоризненной военной выправкой прошел маршем перед собравшимися гостями. Виновник торжества не скрывал своих эмоций.

«Рустам Нургалиевич вручает мне государственную награду. Конечно, я рад! Я счастлив! Я родился 2 февраля 1926 года. Мне 100 лет!» – гордо сказал Алексей Николаевич.

Рустам Минниханов подчеркнул, что биография Алексея Николаевича Комлева – часть истории нашей страны. В суровые годы войны, в 17 лет, он восстанавливал подбитые танки, приближая Победу в тылу. Затем была фронтовая служба, освобождение Шяуляя (Литва). Житель Казани отмечен орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, многими медалями. После войны более 20 лет своей жизни посвятил воспитанию курсантов Казанского танкового училища, передавая им не только знания, но и опыт фронтовика, сообщила пресс-служба Раиса РТ.

«Под вашим началом воспитаны сотни офицеров, которые и сегодня стоят на страже интересов Родины», – сказал Раис республики.

Он отметил офицерскую династию Алексея Николаевича Комлева: «Вы не только сами прошли славный путь, но и передали эстафету служения Отечеству сыну и внуку. Такие династии – надежный оплот и гордость всей страны. Совсем недавно вы отметили поистине исторический рубеж – 100 лет со дня рождения, и сегодня продолжаете восхищать нас своей энергией и жизнелюбием. Вы – пример истинного патриотизма и силы духа».

Минниханов заметил, что Комлев принадлежит к легендарному поколению победителей, которое на своих плечах вынесло тяготы военного времени и подарило жизнь и свободу потомкам.

«Для меня большая честь вручить вам высокую государственную награду Республики Татарстан – орден «Дуслык». Пусть он станет символом всенародного признания ваших заслуг перед Отечеством и Республикой Татарстан», – обратился к ветерану Раис Татарстана.

Мероприятие прошло в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище перед заседанием организационных комитетов по итогам проведения Года защитника Отечества в 2025 году и по проведению в 2026 году Года воинской и трудовой доблести.

«Алексею Николаевичу недавно исполнилось 100 лет! Такие люди, как он, – пример для всех нас. А мы, со своей стороны, стараемся поддерживать наших уважаемых ветеранов!» – написал Рустам Минниханов по итогам встречи в соцсети.

«Ветеран войны, дожил до ста лет и счастлив»

В день рождения ветерана Великой Отечественной войны его поздравил мэр Казани Ильсур Метшин. Встреча прошла в исполкоме города, сообщила пресс-служба мэрии.

«Уважаемый Ильсур Раисович, прибыл по вашему приказанию», – бодрым голосом сказал Комлев, обращаясь к Метшину.

Мэр Казани встретил именинника с букетом цветов, приветствовал улыбкой и крепким рукопожатием.

«В такой солнечный день нашему дорогому казанцу исполняется сто лет. Не каждый день у меня встречи со столетними жителями Казани. Я рад, что вы пришли с семьей. Пусть ваша чаша будет полна крепкого здоровья, благополучия. И чтобы столетние юбилеи в нашем Центре семьи праздновались как можно больше и чаще», – обратился к почетному гостю Ильсур Метшин.

Алексей Комлев поблагодарил мэра города за теплые поздравления, внимание и заботу.

«Я – ветеран войны, дожил до ста лет и счастлив. <…> Вы посмотрите, за вашей подписью я удостоен звания «Почетный гражданин Казани», – сказал он.

«Я еще за рулем, на машине»

Ильсур Метшин преподнес имениннику в подарок сувенир в виде Дворца бракосочетаний – казанской «Чаши» с пожеланиями, чтобы такие замечательные юбилеи праздновались чаще в городе.

Метшин также поблагодарил Комлева за служение Родине и работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Глава Казани попросил ветерана раскрыть секрет бодрости и долголетия. Оказывается, Алексей Комлев ведет активный образ жизни, ежедневно занимается физической культурой, любит рыбалку. А еще ветеран – болельщик команд «Ак Барс» и «Рубин». Несмотря на почтенный возраст, он водит автомобиль.

«Я еще за рулем, на машине. До сих пор. Меня останавливает работник ГАИ, это было в прошлом году. Говорит: «Я бы хотел посмотреть на ваше удостоверение». Увидел дату рождения и ответил, что долго работает, но такое впервые встречает», – с улыбкой рассказал ветеран.

На встречу Алексей Николаевич пришел в сопровождении своей семьи. Его парадный китель украсило множество наград – орден Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, юбилейные медали, а том числе «80 лет Победы». Ее фронтовику год назад в Казанском Кремле также лично вручал Рустам Минниханов.

Стоит отметить, что Комлев принимает участие и в публичных мероприятиях. Например, в прошлом году в Генеральном консульстве КНР в Казани прошла научная конференция, посвященная 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Ветеран рассказал о своих воспоминаниях.

«Наша дружба с Китаем неразделима и нерушима! И пусть на Западе смотрят на нашу силу и нашу мощь. Россия, Китай, Индия и ряд других государств – это же силище!» – заявил Комлев.

«Я хорошо помню: день был солнечный, теплый, это было 22 июня»

Алексей Николаевич Комлев родился в селе Тумботино Павловского района Нижегородской области в многодетной семье. Он был старшим из девяти детей. Когда началась война, ему было 15 лет.

«Мы, сельские ребятишки, уже утром вышли на улицу. Я хорошо помню: день был солнечный, теплый, это было 22 июня. Недалеко был столб, на котором был установлен репродуктор. Из него мы впервые узнали о том, что на СССР напала фашистская Германия. Выступал, по-моему, Молотов. Мы сразу разбежались по домам и оповестили своих родителей», – сообщил Комлев порталу «История от первого лица».

Отца Алексея Николаевича призвали на фронт примерно через месяц. Война мобилизовала всю страну.

«Наши лозунги были: ‘’Родина или смерть’’, ‘’Всё для фронта! Всё для Победы!’’», – отметил ветеран.

В его родном селе до войны был завод медико-санитарных изделий, при котором создали ремесленное училище, в котором учился Комлев. После училища он работал в 1942-1943 годах. В ноябре 43-го вручили повестку о призыве в Красную Армию.

Вместе с группой призывников отправился на танкоремонтный завод в Богородск. Учился ремонту танков и практиковался в восстановлении неисправных и подбитых боевых машин.

«Я курсант первого учебного танкового батальона в городе Богородске Нижегородской области. Год учился, учили меня ремонту Т-34. Наш легендарный танк, который я знаю отлично», – уточнил Алексей Николаевич «Татар-информу».

«Эвакуировали после боев неисправные танки, обгорелые, подбитые»

В 1944 году Алексею Николаевичу выдали обмундирование и отправили на передовую, где он занимался ремонтом техники, в том числе легендарных танков.

Комлев участвовал в освобождении Шауляя.

«Помню, мы прибываем в город Шауляй, только что освобожденный нашими войсками. Кругом следы пожарищ, следы брошенной техники. И меня в Шауляе направляют в воинскую часть 78017. Это подвижный танкоремонтный батальон», – рассказал Комлев.

Часть дислоцировалась в лесистой местности под шатрами.

«Мы эвакуировали после боев неисправные танки, обгорелые, подбитые. Что можно восстановить, мы под этим шатром восстанавливали. Это большое было дело. Часть эта воинская, она была подвижная, мы меняли двигатели, коробки передач, трансмиссионные агрегаты, не просто гусеница оборвалась – натянули. Мы выполняли более сложные работы. Танки шли на комплектование и отправлялись на фронт. За неделю танк после ремонта выходил», – пояснил ветеран.

По словам Алексея Николаевича, он тогда «в атаку не ходил, слова «за Родину, за Сталина!» не восклицал», его солдатский труд был скромным, малозаметным, но крайне необходимым.

«День Победы солдаты отмечали по-своему, но было радости очень много»

День Победы Алексей Николаевич встретил в Прибалтике.

«Радости было, безусловно, много. Офицеры отмечали День Победы по-своему, мы, солдаты, по-своему, но было радости очень много. Конец войны. Мы – фронтовики молодые. Я преклоняюсь перед ветеранами старшего поколения. Это они на своих плечах вынесли всю тяжесть войны. Ведь 41-й год, 42-й, 43-й год – это и битвы под Москвой, и Сталинградская битва, и битва на Курской дуге. Мы – ветераны младшего поколения, мы живы, мы счастливы, мы радуемся. А ветераны, которые с первых дней были на войне, их нет», – констатировал Комлев.

Он в составе воинской части находился в Прибалтике два месяца после войны, а потом приказом был отправлен на войну с Японией, на Дальний Восток. В июле солдат погрузили в эшелоны.

«Пока мы ехали на восток, война с Японией практически закончилась. Она длилась всего один месяц. 8 августа война началась, а 9 сентября мы разгромили хваленую миллионную Квантунскую армию. Наша часть после войны получает место назначения Южный Сахалин», – рассказал Комлев.

По его воспоминаниям, из Биробиджана бойцов доставили во Владивосток и на большом океанском пароходе отправили на Южный Сахалин, в город Долинск.

«И наша часть, вот эта 78017-я воинская часть, реорганизуется в 119-й подвижный бронетанковый ремонтный завод. Я служил шесть лет срочной службы. Прошел все воинские звания от младшего сержанта до старшины», – отметил Комлев.

После приказа об увольнении в 1949 году Комлеву предложили остаться на сверхсрочную службу. Также Алексею Николаевичу довелось в группе советских войск служить семь лет в Германии.

«Приехал в Татарстан с Сахалина с молодой женой»

Свою избранницу Алексей Николаевич встретил на Сахалине.

«Мне тогда исполнилось 25 лет. Было объявление в стране о заселении на Сахалин. И вот три девушки приезжают – в одну из них я влюбился и женился на ней. Я тогда еще служил срочную службу, был в звании сержанта», – пояснил Комлев.

Осенью 1953 года Алексей Николаевич в звании лейтенанта был направлен в Казань на центральные бронетанковые курсы.

«Я приехал в Татарстан с Сахалина с молодой женой в 1953 году на центральные бронетанковые курсы. Я – ветеран нашего училища, это училище закончили мои сын и внук, мы – танкисты. Я всю дорогу служил в бронетанковых войсках и горжусь своей специальностью», – отметил Комлев в беседе с обозревателем «Татар-информа».

После курсов ему предложили остаться работать в капитанской должности. Он согласился. Более 20 лет Комлев преподавал студентам Казанского высшего командного танкового училища строевую подготовку и основы безопасности жизнедеятельности.

С любимой супругой, Марией Петровной, ветеран прожил 58 лет.

«Супруга моя была заботливой и трудолюбивой. Я благодарен ей за всё. Может быть, благодаря моей супруге я по сей день чувствую себя прекрасно, поддерживаю спортивную форму. Хочется жить», – заключил Алексей Комлев.

Сейчас Алексей Николаевич – вдовец, у него дочь и сын, внуки, правнучка. Его сын – кадровый офицер, живет в Нижегородской области. Внук также окончил Казанское танковое высшее военное училище, служит в полиции.

Алексей Комлев награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2019), медалями «За доблестный труд» (2018) и «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» (2022), а также юбилейными наградами к годовщине Великой Победы.