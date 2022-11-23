Сто коллективов борются за победу на фестивале детских юношеских театров «Сайяр»

Сто коллективов участвуют в зональном этапе республиканского фестиваля детских юношеских театров «Сайяр». Выступления конкурсантов проходят в государственных театрах Татарстана, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Театральные выступления оцениваются актерами Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина по четырем возрастным категориям: 3–6 лет, 7–11 лет, 12–14 лет и 15–17 лет», — отметили в министерстве.

Зональный этап республиканского фестиваля продлится до 25 ноября. Церемония награждения победителей и призеров состоится 5 декабря в театре имени Тинчурина.

Конкурс направлен на формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию татарского народа. Он проводится в рамках реализации госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014–2022 годы».