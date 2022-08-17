Сто кадров «Искусства присутствия»: в галерее «Хазине» откроется выставка Фарита Губаева

19 августа в Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, откроется выставка известного казанского фотографа Фарита Губаева «Искусство присутствия». Свое название она получила по одноименному первому авторскому фотоальбому, который издали в мае этого года.

Выставка займет четыре зала на первом этаже. Изначально предполагалось, что на ней будут представлены 70 снимков, но ближе к вернисажу автор увеличил число экспонируемых работ до сотни. К сову, всего в альбоме «Искусство присутствия» более 200 фотографий.

«Был в галерее “Хазинэ” и увидел, что 70 работ для выставки “Искусство присутствия” в четырех залах явно мало… Пришлось срочно допечатать еще 30 фотографий. Очень надеюсь, что за два дня до открытия моей выставки ,19 августа, экспозицию уже из 100 работ успеют смонтировать», – написал в соцсети у себя на странице фотограф.

Фарит Губаев летом прошлого года отметил 70-летний юбилей. Благодаря фотокамере был знаком с Андреем Тарковским, Альфредом Шнитке, Святославом Рихтером, Рудольфом Нуреевым, Евгением Евтушенко, Булатом Окуджавой, Андреем Сахаровым, Борисом Ельциным и пр. Возглавлял группу независимых фотографов «ТАСМА», чью деятельность московские искусствоведы в конце 70-х определили как «Казанская школа фотографии». Участвовал в работе международного жюри «Интерпресс-фото». Лауреат X журналистского конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Взгляд через объектив», неоднократно входил в состав жюри этого конкурса.

Губаев – автор 30 персональных выставок, бильдредактор множества фотоальбомов и выставок в Татарстане. С 2001 по 2021 годы он активно сотрудничал с журналом «Казань». За это время им были опубликованы большое количество фоторепортажей о городской жизни и много статей о творчестве коллег-фотографов. Свои фотопроизведения Губаев демонстировал в Москве, Ленинграде, Вильнюсе, Риге, Таллине, Париже, Амстердаме, Вашингтоне, Нью-Йорке и Кобурге (Канада).

Выставка «Искусство присутствия» будет проходить до 18 сентября. За это время Фарит Губаев проведет в ее залах artist talk (встречу с ценителями фото) и несколько мастер-классов по искусству фотографии.