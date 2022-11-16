Сто и одно развлечение: MazaPark организует новогодние корпоративы на любой вкус

Через полтора месяца начнутся новогодние праздники, и сейчас самое время задуматься о том, где провести корпоратив. В решении этого вопроса работодателям поможет крытый развлекательный парк MazaPark — уникальная площадка, где собраны разнообразные игровые локации и аттракционы.

MazaPark имеет большую территорию площадью 10 тыс. квадратных метров, где можно сыграть в боулинг, бильярд, покататься на самокате или роликах, опробовать свои силы на бык-родео или посетить VR, 5D-кинотеатр.

Кроме того, внутри парка расположены кафе, бары, большая посадочная зона, а также отдельное помещение, которое можно использовать под индивидуальную часть корпоратива, будь то тимбилдинг, награждение или просто фуршет.

Для того чтобы помочь заказчику подобрать программу исходя из его требований, работает спецотдел. Они подберут локацию как для маленькой, так и большой компании. Так, небольшая группа может расположиться в зоне боулинга и провести турнир, нанять ведущего и заказать готовый стол. Большие компании могут принять участие в квесте по всему парку. Существует опция закрытия всего парка для проведения корпоратива.

Для любой вечеринки можно придумать оригинальный сценарий или выбрать из уже существующих пакетов. MazaPark также предоставит услуги ведущего, диджея, барменов, аниматоров, фотографов. Кроме того, в парке есть специальное банкетное меню и барная карта, которые рассчитаны именно на такие события и готовятся под определенное время и на определенное количество людей.

В пятницу и субботу MazaPark работает до 6 утра, что позволит гостям после запланированной части корпоратива продолжить веселье самостоятельно, оставаясь на территории парка развлечений. Еще одним приятным бонусом станет новогоднее оформление — яркие огни, гирлянды и большая елка на роллердроме.

Более подробно о всех услугах можно узнать на сайте MazaPark.

Реклама. ИП Мищенко А.С.