Сто глав хозяйств, кооперативов и сельских поселений выиграли гранты Минсельхозпрода РТ

Победителями грантов Минсельхозпрода Татарстана стали 100 лучших глав хозяйств, потребительских кооперативов и сельских поселений, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство определило победителей республиканских конкурсов «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший глава крестьянского (фермерского) хозяйства», «Лучший председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива» и «Лучший глава сельского поселения по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе РТ».

На конкурс был допущен 191 участник. По его итогам лучшими признаны 25 личных подсобных хозяйств, 40 глав крестьянско-фермерских хозяйств, десять председателей сельскохозяйственных потребкооперативов и 25 глав сельских поселений.

«Наибольшее число победителей в Азнакаевском и Буинском районах — по пять обладателей грантов, а также в Кукморском — четыре», — отметили в пресс-службе.

Конкурс проводился для повышения деловой активности сельского населения и увеличения поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях Татарстана.