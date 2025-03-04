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Культура 4 марта 2025 12:07

Стихотворение булгарского поэта XII века озвучили на трех языках

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В рамках проекта «Миллиард.Татар» по популяризации труда булгарского ученого, богослова Сулеймана ибн Дауда ас-Саксини на трех языках было озвучено стихотворение булгарского поэта XII века Мухаммада ибн Абдуллы ас-Саксини. Произведение посвящено наступлению священного месяца Рамадан и было обнаружено учеными из БИА в 2022 году в ходе подготовки критического текста «Зухрат ар-рийад…» Сулеймана ас-Саксини.

На арабском, русском и татарском языках произведение прочитал Ильназ хазрат Яхин, имам мечети Азьмушкино и руководитель отдела дагвата и просвещения мухтасибата Тукаевского района ДУМ РТ.

Озвученные произведения опубликованы на различных сервисах и в социальных сетях «Миллиард.Татар».

#булгария #поэзия
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