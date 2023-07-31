«Стихия испытала нас на прочность»: Казани дали сутки на ликвидацию последствий урагана

Сильный ураган обрушился на весь Приволжский федеральный округ, в том числе задело и наш город

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким»

«В эти выходные стихия испытала всех нас на прочность. Сильный ураган обрушился на весь Приволжский федеральный округ, в том числе задело и наш город. В самой Казани обошлось без человеческих жертв, но есть погибшие у озера Яльчик в Республике Марий Эл. Все они жители Татарстана, среди них один казанец. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — произнес руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Замруководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин доложил, что 29 июля в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Казани поступило штормовое предупреждение. В сообщении было указано, что до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля на территории столицы Татарстана местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра до 25–28 метров в секунду.

Рустем Гафаров: В самой Казани обошлось без человеческих жертв, но есть погибшие у озера Яльчик в Республике Марий Эл. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким» Фото: kzn.ru

«Аналогичные предупреждения посредством передачи СМС-сообщений были разосланы жителям города, оповещены организации и предприятия. В субботу вечером начался сильный дождь с грозой, сопровождавшийся порывистым ветром», — напомнил он.

Начиная с 18.30 в ЕДДС Казани стали поступать сообщения от горожан об отключениях электроэнергии, падении веток и сломанных деревьях, повреждениях конструкций и элементов зданий и сооружений.

В результате урагана пострадали 23 казанца, из них двое госпитализированы. В городе упало 165 деревьев, повреждено 19 автомобилей и кровля на пяти домах, сорваны крыши с 10 домов, произошло 109 аварий на системах электроснабжения. В общей сложности на утро 30 июля было зарегистрировано 318 обращений.

В первую очередь ремонтные бригады приступили к расчистке проездов от упавших деревьев и к восстановлению поврежденных крыш зданий Фото: © «Татар-информ»

«В первую очередь ремонтные бригады приступили к восстановлению поврежденных крыш»

По словам Гиниятуллина, как только стал понятен масштаб бедствия, сразу был организован штаб, в котором приняли участие главы районов, заместители руководителя исполкома. С вечера субботы все подрядчики были определены и начали устранять последствия урагана. Работы продолжались всю ночь и весь день в воскресенье.

В первую очередь ремонтные бригады приступили к расчистке проездов от упавших деревьев и к восстановлению поврежденных крыш зданий. Казанские электрические сети восстанавливали электроснабжение.

«Вчера утром в 8.30 было проведено экстренное заседание Комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций Казани, где были заслушаны доклады оперативных служб о ситуации в городе», — доложил спикер.

По словам Искандера Гиниятуллина, как только стал понятен масштаб бедствия, сразу был организован штаб, в котором приняли участие главы районов, заместители руководителя исполкома Фото: kzn.ru

Были даны поручения организовать ремонт кровель пострадавших объектов, обеспечить подачу электроснабжения потребителям, продолжать уборку дворовых и других территорий, где в результате были повалены деревья и другие конструкции, а также провести дополнительное обследование объектов и территорий.

На сегодняшнее утро все ранее отключенные от электроснабжения потребители были «запитаны», кратковременное отключение котельных Газэнерго с прекращением горячего водоснабжения устранено. Перебоев с подачей холодной воды и газа не было, сообщил спикер.

Рустем Гафаров поручил за сутки ликвидировать все последствия урагана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани оценят ущерб жителей и муниципального имущества от урагана, а затем возместят убытки

Оперштаб по ликвидации последствий урагана в Казани будет работать до полного устранения последствий стихии. Рустем Гафаров поручил за сутки ликвидировать все последствия урагана и оповещать о проделанной работе жителей Казани через социальные сети.

«Я обращаюсь к главам районов. Я обратил внимание, что где-то начали гибко увеличивать количество бригад. Давайте доведем дело до конца — если из двора были убраны ветки, дальше необходимо, чтобы дворники очистили территорию. За сутки наведем полный порядок в городе», — поручил Гафаров.

Искандер Гиниятуллин доложил, что в Казани оценят нанесенный ураганом ущерб гражданам и муниципальному имуществу.

«По методике МЧС будет проведена оценка ущерба гражданам и муниципальному имуществу, после чего будут приниматься решения о способах и порядках его возмещения», — резюмировал он.

Ирек Ризванов: «В этом году государственная итоговая аттестация прошла для 19 тыс. учащихся девятых и одиннадцатых классов» Фото: kzn.ru

«Самое большое количество стобалльных результатов выпускники дали по литературе и русскому языку»

На совещании обсудили результаты Единого государственного экзамена – 100 баллов набрали 90 выпускников Казани. Трое выпускников смогли набрать максимальный балл сразу по двум предметам.

«Самое большое количество стобалльных результатов наши выпускники дали по литературе и русскому языку», — доложил начальник Управления образования горисполкома Ирек Ризванов.

На 100 баллов литературу сдал 31 ученик, русский язык — 23 человека. Еще 11 человек показали стобалльные результаты по информатике.

«В этом году государственная итоговая аттестация прошла для 19 тыс. учащихся девятых и одиннадцатых классов. В Казани функционировали 169 пунктов проведения государственной итоговой аттестации. В организации было задействовано более 10 тыс. педагогов. Большое спасибо всем коллегам за огромный труд, за качественную подготовку выпускников и обеспечение бесперебойного прохождения экзаменационного процесса», — отметил спикер.

Сильные результаты по русскому языку оказались у учеников лицея-интерната №2, лицея №131, гимназии-интерната №4, лицея №11 и гимназии № 7. Также отличились IT-лицей КФУ, частное образовательное учреждение «Елена-Сервис» и инженерный лицей КНИТУ-КАИ.

В топ школ ЕГЭ по математике вошли лицей-интернат №7, лицей №131, лицей-интернат №2, гимназия-интернат №4, лицей №11. Среди государственно-частных учреждений выделяются IT-лицей КФУ, Международная школа, «Елена-Сервис».

Ризванов также сообщил, что завтра в Казани стартует благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Более тысячи казанских учеников из малообеспеченных семей получат канцелярские принадлежности и портфели.

«В этой акции принимают участие многие организации, депутаты, бизнесмены города. Многие делают это доброе дело каждый год. Наша задача — организованно провести вручение детям подарков. Это стало доброй традицией — праздником. Давайте сделаем так, чтобы дети пошли счастливыми в школу», — отметил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

«Посетителей парка Горького ждут мастер-классы по тамбурной вышивке, керамике, ичижному шву»

Череду культурных событий в последний месяц лета откроет проект «Древо жизни». 2 августа в казанском парке Горького состоится мероприятие, посвященное татарской культуре.

«Это третье событие в рамках мероприятий „Древо жизни“ в этом году. Ранее успешно прошли мероприятия, посвященные башкирской и русской культуре», — анонсировала замруководителя горисполкома Гузель Сагитова.

В эту среду участников ждут мастер-классы по тамбурной вышивке, керамике, обучению ичижному шву, изготовлению головных уборов, обучению игре на музыкальных инструментах, изготовлению сувениров с кряшенскими украшениями. Помимо этого, пройдет мастер-класс по татарскому танцу.

Перед зрителями выступит народный фольклорный эстрадный ансамбль «Мишар» из села Урмаево Чувашской республики, кряшенский народный фольклорный ансамбль «Нардуган» Субашского сельского клуба Тюлячинского района, этно-группа «Риваят», поп-группа «Закария» и мультиинструменталист Ильмир Ямалов. Последний также проведет вечерние игры «Кичке уен».

Гузель Сагитова: «2 августа в казанском парке Горького состоится мероприятие, посвященное татарской культуре» Фото: kzn.ru

22 августа там же, в парке Горького, на итоговом в этом году мероприятии проекта «Древо жизни» соберутся представители семи коренных народов Татарстана, в том числе и народы, которые представляли свою культуру в прошлом году: марийцы, чуваши, мордва и удмурты.

Также продолжается и проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт», посвященный в этом году изучению видов татарских танцев. Участники мастер-классов обучились танцам астраханских, сибирских, уральских татар, танцам татар-мишар, а на прошлой неделе освоили элементы традиционного татарского танца. Занятия проходят по четвергам в 18.00 на набережной озера Кабан.

«К слову, прошлый четверг татарский танец разучивала вместе с нами и известная телеведущая Регина Тодоренко, что стало приятной неожиданностью для зрителей», — добавила спикер.

Имя лучшего стендапера Казани назовут в финале проекта «Stand Up в парках» 27 августа. Финал пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. За главный приз сразятся восемь участников, которые в течение лета писали материал и выступали на открытых микрофонах в общественных пространствах города.

На фестивале этнической культуры «Итиль» покажут этно-триллер «Микулай»

Фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» пройдет в третий раз 12 августа в парке имени Горького.

«Это новый формат взаимодействия культур Поволжья через разные направления искусства и ежегодная площадка для культурного диалога и обмена опытом между соответствующими регионами», — отметила замруководителя горисполкома Гузель Сагитова.

Будет представлена обширная музыкальная программа с участием местных артистов, а также артистов из городов Поволжья.

«Кроме того, впервые на площадке будет работать открытый лекторий, также состоится специальный показ этно-триллера „Микулай“ от татарстанского режиссёра Ильшата Рахимбая», — сообщила Гузель Сагитова.

На выставке будут экспонироваться тканевые панно, и гости фестиваля смогут познакомиться с орнаментами народов Поволжья. Также будет возможность приобрести изделия ручной работы, принять участие в детских мастер-классах и попробовать национальные блюда.

«Август насыщен событиями. Наша задача — максимально доносить до жителей места дислокации культурных событий для того, чтобы каждый мог выбрать для себя мероприятие по душе и, самое главное, бесплатно и с хорошим настроением принять в нем участие», — заключил руководитель городского исполкома Рустем Гафаров.