«Стихи со слезами на глазах»: в Культурном центре Пушкина прошел поэтический вечер

В казанском Культурном центре имени Пушкина сегодня прошел музыкально-поэтический вечер «Вы с нами!», приуроченный к 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой и — одновременно — ко Дню памяти и скорби.

Помимо произведений из поэтического цикла Ахматовой «Луна в зените», созданного в годы эвакуации в Ташкенте, прозвучали тексты, выбранные участниками поэтического театра «Диалог».

«Мы боялись, что будет пустой зал. Мы благодарны вам за то, что вы пришли вспомнить с нами те тяжелые времена», — обратилась к собравшимся режиссер программы Ирина Соколова.

В небольшом, рассчитанном примерно на сто человек зале не было свободных мест. При этом среди публики было не так много представителей молодежи.

«Аудитория нашего возраста, старше шестидесяти. Мы советские люди, а молодежи здесь уже не увидишь — они больше на пляже. Наше поколение воспитано на поэзии, мы ей жили и знаем каждую строчку этих стихов», — заметила одна из завсегдатаев культурного центра по имени Рамзия (по образованию она филолог и преподает в Казанском педагогическом колледже).

После основной программы свои любимые стихотворения прочитали слушатели. Многие из них не могли сдержать слез, даже если тексты рассказывали о любви и счастье.

Хедлайнером, если подобный термин уместен в контексте поэтического вечера, стал сотрудник центра — пианист Сергей Русских. Он прочитал знаменитое стихотворение поэта-фронтовика Семена Гудзенко «Мое поколение».

Все собравшиеся вслушивались в тяжелые и торжественные строки: «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. / Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты».

На этот раз, как и всегда, вечер не обошелся без участия поэтического театра «Диалог» — единственного на данный момент поэтического театра в Казани. С 2017 года он обосновался в Культурном центре имени Пушкина.

«Мой дедушка воевал на Курской дуге. Он был председателем колхоза, ушел добровольцем, хотя это было трудно — у него была бронь. Он служил командиром зенитного орудия», — акцентировала личную причастность к событиям прошлого создательница театра — поэтесса Ольга Левадная.