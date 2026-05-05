Стихи о войне в исполнении детей с ОВЗ прозвучат в автобусах Казани к 9 мая

Видеоролики, в которых дети с ограниченными возможностями здоровья читают стихи о Великой Отечественной войне, запустят в казанских автобусах к 9 мая. Проект «День Победы в каждом автобусе» реализует АНО «Добрая Казань» при поддержке МУП «ПАТП № 2», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В съемках приняли участие 15 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Они подготовили произведения Роберта Рождественского, Александра Твардовского, Андрея Усачева и других авторов. Подготовка заняла несколько недель: с участниками работали педагоги и родители.

Каждый ролик длится около двух минут. Видео показывают без звука, чтобы не мешать пассажирам: тексты стихов выводятся в виде субтитров.

Проект стал частью конкурса ораторского мастерства «Сила слова». Его цель – показать, что дети с особенностями развития тонко чувствуют историческую тему и могут полноценно участвовать в общественной жизни.

Художественный руководитель проекта Зульфия Курамшина отметила, что, по ее словам, стихи о войне откликнулись каждому участнику, а задача команды – стереть границу между «своими» и «чужими» и дать этим детям возможность быть услышанными наравне со всеми.