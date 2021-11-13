Стихи на балет: в Казани презентовали диск «Большой сюиты» из балета «Шурале»

Камерный оркестр La Primavera представил в Казани свое ноу-хау — «Большую сюиту» из балета «Шурале» Фарида Яруллина. Концертная редакция и оркестровка сочинения принадлежат художественному руководителю и главному дирижеру оркестра Рустему Абязову.

Сочинение казанцы уже слышали. Правда, на премьере оно стало составляющей спектакля «Shurale: новая фантазия под музыку из балета» Ильгиза Зайниева, в котором гармонично переплелись драматический театр, хореография и кукольное представление.

Фото: © Владимир Васильев

В этот раз на сцене Большого концертного зала присутствовал лишь сам оркестр. Однако и в рамках «презентации» сюиты не обошлось без придумок Рустема Абязова. Между частями музыкального полотна, когда умолкали звуки, начинали звучать стихи.

Стихи казанской поэтессы Альбины Абсалямовой и присутствующие в них образы были навеяны музыкой Яруллина.

«Когда Рустем Юнусович предложил мне переосмыслить татарскую классику, признаться, я испугалась. Мне стало страшно от мысли замахнуться на святое для каждого жителя Татарстана. Но образ Яруллина часто фигурировал и фигурирует в моей жизни, ведь он дружил с моим дедушкой (писателем Абдурахманом Абсалямовым — прим. Т-и). А сейчас окна моего дома выходят на дом, где жил сам композитор. Иногда мне кажется, что оттуда все еще доносится его музыка. Потому стихи писались легко, хотя подготовительный процесс и занял много времени», — рассказала Абсалямова.

Фото: © Владимир Васильев

Кажется, необычное сочетание пришлось по вкусу казанской публике. А приятным бонусом стало знание того, что теперь услышать «Большую сюиту» можно в любой момент. Благодаря выигранному гранту ПАО «Татнефть» оркестр сделал качественную запись, которая находится в свободном доступе в сети Интернет.

Запись также сохранена на флеш-картах, выпущенных в 500 экземплярах. По словам маэстро, флеш-карты поступят в детские музыкальные школы, колледжи и вузы Татарстана, будут переданы в фонд ГТРК «Татарстан» и ТНВ. Запись сюиты приурочена к 80-летию создания первого татарского балета

Примечательно, что обложку для записи придумала и нарисовала 13-летняя дочь маэстро, которая учится в художественной школе.

«Я поставил перед ней задачу — мне нужен был Шурале, который был бы узнаваем, но в то же время не был откуда-либо срисован. Она решала эту задачку несколько дней, и на свет появился электронный образ Шурале. Чуть позже к обложке присоединился и мой образ: получилось, будто мы с Шурале ведем диалог. За проделанную работу дочь от меня получила премию, чего она совсем не ожидала», — поделился Рустем Абязов.

Фото: © Владимир Васильев

Музыкальный вечер открыл для казанцев новое имя — пианистку из Новосибирска Данию Хайбуллину. Она исполнила сольную партию Концерта Рустема Яхина, который, как и Яруллин, участвовал в Великой Отечественной войне.

Оркестровая партия, аранжированная маэстро Абязовым, была доверена оркестру La Primavera.

«Мне настолько нравится эта музыка, что мне захотелось адаптировать ее под состав нашего оркестра. Так возникло новое сочинение — Концерт-рапсодия для фортепиано и струнного оркестра», — пояснил дирижер.

Фото: © Владимир Васильев

В этот вечер прозвучало еще несколько музыкальных приношений Фариду Яруллину: сочинение его отца Загидуллы Яруллина «Тукаевский марш» и Вальс из музыки к драме «Наемщик» Тази Гиззата, написанный основоположником татарской профессиональной музыки Салихом Сайдашевым.

Для тех, кто не успел оценить одно из ярчайших событий музыкальной жизни Татарстана, на YouTube-канале оркестра доступна запись онлайн-трансляции концерта.