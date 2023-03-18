Стихи и воспоминания: Нацбиблиотека РТ приглашает на вечер, посвященный Ильдару Юзееву

23 марта в Национальной библиотеке РТ пройдет вечер памяти, посвященный народному поэту республики Ильдару Юзееву. Мероприятие пройдет на татарском языке, сообщается в расписании.

Событие соберет известных литераторов и писателей. Они расскажут о творчестве автора, его произведениях и поделятся интересными фактами. Вечер будет посвящен воспоминаниям и чтению стихотворений, заявили в библиотеке.

Мероприятие начнется в 18.00. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Ильдар Юзеев является автором 30 поэм и более 40 поэтических сборников, в числе которых «Встреча с вечностью», «Сосны молодые», «Знакомые мелодии», «Стихи мои, песни мои», «Книга любви» и многие другие. В своих произведениях классик татарской поэзии осмысливал человеческое бытие. Его не стало в 2004 году.