Стивен Уиткофф рассказал о присоединении новых регионов к России и прекращении конфликта

Спецпосланник Президента США Стивен Уиткофф рассказал о ключевых вопросах переговоров с Россией, обсуждении статуса новых территорий, возможной встрече Путина и Трампа, а также о решениях Киева по выборам и НАТО, сообщает РИА Новости.

По словам Уиткоффа, главный вопрос конфликта – судьба четырех новых регионов, которые «де-факто» находятся под контролем России. Он отметил, что население этих территорий в большинстве своем поддержало вхождение в состав РФ. США ведут «очень позитивное» обсуждение с Москвой, однако остается вопрос их международного признания и того, сможет ли Владимир Зеленский политически пережить такой шаг.

Также, по словам спецпосланника, Вашингтон достиг «колоссального» прогресса в переговорах с Москвой. Одним из условий мирного урегулирования может стать мораторий на удары в Черном море, который, возможно, вступит в силу уже на следующей неделе.

Уиткофф заявил, что Россия не планирует атаковать страны Европы. Кроме того, рассматривается возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие месяцы.

Спецпосланник добавил, что Киев согласился на проведение выборов, а также частично признал, что вступление Украины в НАТО невозможно в рамках мирного соглашения с Россией. Уиткофф подчеркнул, что США не могут бесконечно финансировать Украину, поскольку это увеличивает риски эскалации вплоть до ядерного конфликта.

Во время встречи с Владимиром Путиным спецпосланник передал сигнал от Трампа о готовности к восстановлению отношений. Российский лидер проявил взаимность, продемонстрировав доброжелательность.

По словам Уиткоффа, Путин рассказал, что молился за Трампа в церкви после покушения на него. В знак уважения российский президент также передал Президенту США портрет, написанный ведущим российским художником. Картина уже доставлена адресату.