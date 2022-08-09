В Донбасс прибыл американский актер Стивен Сигал. Он планирует снять документальный фильм о происходящих событиях, рассказал после встречи с гостем глава ДНР Денис Пушилин.

«Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований», — говорится в Telegram-канале главы народной республики.

Пушилин процитировал Сигала, который отметил, что 98% из рассказывающих о конфликте никогда не бывали в Донбассе. «Он [Сигал] хочет изменить взгляд на эту войну», — полагает глава ДНР.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Решение было принято после обращений руководства ДНР и ЛНР, призывавшего защитить мирное население от агрессии киевского режима.