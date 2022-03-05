Стивен Кинг не планирует продлевать контракты с российскими издательствами

Писатель Стивен Кинг объявил, что не будет продлевать контракты на издание своих произведений в России. Об этом он сообщил в Twitter в ответ на аналогичный пост своего коллегии Линвуда Баркли.

«И я тоже», — говорится в сообщении «мастера ужасов».

Издательство АСТ, выпускающее книги автора, прокомментировало ситуацию, отметив, что не получило от Кинга официального отказа. Напомним, что в конце марта в российских магазинах должна появиться новинка писателя — роман «Билли Саммерс».

«Уход с рынка писателя такой величины — это существенная потеря для отрасли и российского читателя», — приводит слова представителя издательства портал DTF.

По данным Российской книжной палаты, Стивен Кинг является автором №1 в России: только за прошлый год было куплено свыше 900 тыс. экземпляров его книг.

24 февраля Президент России Владимир Путин заявил о начале специальной операции на Украине. Решение было принято после обращения глав народных республик с просьбой о помощи в отражении агрессии Киева. После этого США и страны Запада начали ужесточать санкции против России. О приостановке деятельности заявили ряд крупных компаний и брендов.