Стиральная машинка загорелась в альметьевской девятиэтажке, из пожара спасли двоих

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Нефтяников в Альметьевске поступило сегодня в 16.21 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что вспыхнула стиральная машина в квартире.

Из задымленной квартиры пожарные с помощью масок спасаемого вывели двоих человек. Еще семеро жильцов с верхних этажей самостоятельно вышли на улицу.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 16.31 возгорание было ликвидировано на площади 1 кв. метр.

Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ



