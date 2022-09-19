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Ру Тат
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Происшествия
19 сентября 2022  17:10
Полина Шевчук

Стиральная машинка загорелась в альметьевской девятиэтажке, из пожара спасли двоих

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Стиральная машинка загорелась в альметьевской девятиэтажке, из пожара спасли двоих
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Нефтяников в Альметьевске поступило сегодня в 16.21 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что вспыхнула стиральная машина в квартире.

Из задымленной квартиры пожарные с помощью масок спасаемого вывели двоих человек. Еще семеро жильцов с верхних этажей самостоятельно вышли на улицу.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 16.31 возгорание было ликвидировано на площади 1 кв. метр.

Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ


 

 

#спасли из огня #пожар #МЧС РТ
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