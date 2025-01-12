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Стиральная машина стала причиной пожара в казанском поселке Дербышки
В девятиэтажке на улице Мира в Дербышках произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в квартире на первом этаже загорелась стиральная машина.
С помощью специальной маски прибывшие на место пожарные спасли 20-летнюю жительницу квартиры. Обошлось без жертв.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрообрудования.
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