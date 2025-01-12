Стиральная машина стала причиной пожара в казанском поселке Дербышки

В девятиэтажке на улице Мира в Дербышках произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в квартире на первом этаже загорелась стиральная машина.

С помощью специальной маски прибывшие на место пожарные спасли 20-летнюю жительницу квартиры. Обошлось без жертв.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрообрудования.