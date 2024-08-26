Стипендии, волонтерство и гуманитарка: о чем говорили кандидаты в Молпарламент РТ

В Буинске, Бугульме, Зеленодольске и Набережных Челнах состоялись дебаты кандидатов в Молодежный парламент Татарстана. Молодые люди озвучили свои планы и идеи по улучшению жизни в республике, рассказали в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Так, участники дебатов в Зеленодольске подняли вопросы грамотности в медиапространстве, работы с гуманитарной помощью, а также доступности спорта в районах. В Буинске кандидаты обсудили студенческие стипендии, поддержку сельской молодежи. Кроме того, состоялась презентация проекта быстрых свиданий.

В Бугульме участники встречи остановились на вопросах волонтерства, поддержки СВО. Также они отметили необходимость повысить премии для специалистов в государственных учреждениях. В четвертом городе, Набережных Челнах, обсуждались темы поддержки рабочей молодежи и волонтеров. Кандидаты выступили с инициативой о доработке действующих автобусных маршрутов с учетом удобства жителей и гостей города.

«Дебаты — это важная составляющая выборов в Молодежный парламент Татарстана, — обратила внимание председатель Молодежного парламента РТ Нина Шимина. — Именно здесь можно увидеть все те инициативы, с которыми ребята приходят к выборам».

По ее словам, многие предложения участников актуальны и способны улучшить жизнь татарстанцев.

Далее эстафету примут Нижнекамск, Чистополь и Казань. Здесь дебаты кандидатов в Молодежный парламент Татарстана пройдут 26, 28 и 30-31 августа соответственно.

Все мероприятия проходят в рамках форума «Синен чират — Твоя очередь», где молодые люди со всей республики могут узнать о возможностях, созданных в Татарстане.

Как рассказал заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов, в новый состав Молодежного парламента РТ войдут 100 человек в возрасте от 18 до 35 лет: 45 от районов и городских округов, 35 – от организаций и 20 самовыдвиженцев. Перед самим голосованием кандидатам предстоит пройти несколько этапов, в том числе дебаты и обоснование своей предвыборной кампании.