Стипендии Раиса Татарстана повышены до 10 тысяч рублей

В Татарстане увеличен размер стипендий Раиса РТ. Соответствующий указ подписан руководителем республики Рустамом Миннихановым.

Ранее размер выплаты составлял 7 тысяч рублей, а после внесения изменений — 10 тысяч рублей.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года», — отмечается в документе.

Стипендии Раиса Татарстана получают 200 студентов-очников из числа победителей и призеров заключительного этапа всероссийской, международных и ряда других олимпиад школьников, 100-бальников ЕГЭ по двум или более предметам, победителей и призеров WorldSkills, чемпионата «Абилимпикс».

100 стипендий предназначены студентам, постоянно проживающим в РТ, еще 100 — учащимся из других регионов.