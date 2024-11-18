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Стипендии Раиса Татарстана повышены до 10 тысяч рублей
В Татарстане увеличен размер стипендий Раиса РТ. Соответствующий указ подписан руководителем республики Рустамом Миннихановым.
Ранее размер выплаты составлял 7 тысяч рублей, а после внесения изменений — 10 тысяч рублей.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года», — отмечается в документе.
Стипендии Раиса Татарстана получают 200 студентов-очников из числа победителей и призеров заключительного этапа всероссийской, международных и ряда других олимпиад школьников, 100-бальников ЕГЭ по двум или более предметам, победителей и призеров WorldSkills, чемпионата «Абилимпикс».
100 стипендий предназначены студентам, постоянно проживающим в РТ, еще 100 — учащимся из других регионов.
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