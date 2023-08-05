Стимулы для контрактников, уроки от стихии и обманутые геростраты: обзор событий недели

Начиная с 1 января 2023 года на службу по контракту принята 231 тысяча человек

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Новые стимулы вместо мобилизации: в Татарстане усиливают меры поддержки для контрактников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил в четверг на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил страны, что систему отбора контрактников удалось успешно адаптировать к условиям СВО. По его словам, начиная с 1 января 2023 года на службу по контракту принята 231 тысяча человек. Тем не менее набор продолжается, и сегодня стоит задача сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого приняты определенные организационные, экономические, социальные, технологические решения.

Высокие темпы набора контрактников связаны, прежде всего, с потребностью Министерства обороны РФ в резерве личного состава для СВО. Еще в декабре 2022 года глава военного ведомства Сергей Шойгу заявлял, что штат армии нужно увеличить с 1,15 до 1,5 млн человек. При этом контрактниками должна быть почти половина из них – 695 тысяч. Разные неофициальные источники говорят о целевой цифре набора контрактников в 400 тыс. человек в 2023 году. Так что если текущие темпы заключения контрактов сохранятся, то мобилизация, как в прошлом году, скорее всего, не понадобится.

Важнейшая роль в наборе контрактников отведена региональным и местным властям, от которых требуется создать условия для поистине ударных темпов привлечения граждан на контрактную службу. И здесь Татарстан оказался в числе передовых регионов. В первую очередь речь идет о дополнительных денежных выплатах при заключении контракта. Здесь многое зависит от усилий глав районов Татарстана, которые вместе со спонсорами на местах обеспечивают весомые дополнительные денежные выплаты контрактникам.

Высокие темпы набора контрактников связаны прежде всего с потребностью Министерства обороны РФ в резерве личного состава для СВО Фото: © «Татар-информ»

Так, например, власти Менделеевского района объявили на этой неделе о выплате 500 тыс. рублей всем будущим контрактникам, изъявившим желание пойти на службу до 18 августа. С учетом того, что всем подписывающим контракт перечисляется 195 тыс. рублей от государства, сумма единовременной выплаты в районе возрастет до 695 тыс. рублей. В Лаишевском районе назначена дополнительная выплата в размере 200 тыс. рублей. Таким образом, лаишевские контрактники получат единовременно 395 тыс. рублей. По данным ИА «Татар-информ», до 300 тыс. рублей планируют платить в Альметьевском районе. В других районам Татарстана также идет интенсивная работа в этом направлении.

Кроме того, в республике анонсирована целевая спонсорская поддержка для военнослужащих наиболее востребованных воинских специальностей и для тех, у кого есть боевой опыт и офицерское звание. Тем, кто подходит под эти категории, при заключении контракта дополнительно перечислят 105 тыс. рублей. То есть суммарно их минимальная разовая выплата составит 300 тыс. рублей с учетом федеральных денег.

Контрактники из Татарстана и их семьи могут рассчитывать также на различные льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей. Также им предоставляются услуги по трудоустройству, образованию, психологическая и юридическая помощь. Контрактников поддерживают и предприятия, устраивая их на работу на время прохождения службы и обеспечивая дополнительные выплаты с гарантией дальнейшего трудоустройства.

Предпринятые меры уже начали приносить свои плоды. Так, директор Единого контакт-центра 117 Алексей Сиитов сообщил ГТРК «Татарстан», что жители РТ стали активнее интересоваться службой по контракту. По его словам, на прошлой неделе было зафиксировано 231 обращение от кандидатов, что на 15% больше, чем неделей ранее. Что вполне закономерно при таких усилиях республики по созданию дополнительных стимулов для заключения контрактов.

Ураган, затронувший в прошлую субботу Татарстан, оказался не просто разрушительным, но и смертоносным Фото: телеграм-канал МЧС России

Такое не должно повториться: уроки прошедшего урагана для республики

Ураган, затронувший в прошлую субботу Татарстан и еще семь регионов Приволжского федерального округа, оказался не просто разрушительным, но и смертоносным. В Минздраве РТ сообщили, что в республике от него пострадали 27 человек, еще 29 ее жителей получили травмы в Марий Эл. Погибли 11 татарстанцев, из них восемь – в результате трагедии на озере Яльчик; среди них три ребенка в возрасте до 7 лет. В Татарстане из-за удара стихии погибла 14-летняя девочка: дерево упало на палатку в Боровом Матюшино. Кроме того, во время урагана погиб начальник отдела Казанского юридического института МВД, полковник полиции Владимир Костромов, утонувший во время рыбалки.

Увы, ураганы не такое уж редкое для Поволжья явление. Из недавних можно вспомнить ураган в июле 2007 года, смерч в Черемшанском районе в июне 2017 года. Повторения разгула стихии в будущем весьма вероятны, поэтому важно извлечь уроки из случившегося и сделать правильные выводы.

Люди привыкли к однотипным предупреждениям и уже не реагируют на них Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прежде всего, речь идет о необходимости реформирования системы предварительного оповещения населения, которая формально работает, но, увы, не воспринимается всерьез большинством татарстанцев. Так, например, с 1 июня на телефоны татарстанцев поступило 23 СМС-сообщения от МЧС с предупреждениями об ухудшении погодных условий на территории республики. При этом в день, когда случился ураган, в разосланных СМС-сообщениях прогнозировали «сильный ветер до 28 м/с». Казалось бы, предупредили, но большинство прочитавших это сообщение проигнорировали его, как и предыдущие, – уж слишком часто их рассылают. Люди привыкли к однотипным предупреждениям и уже не реагируют на них. Наверное, есть смысл менять тип предупреждения в зависимости от уровня угрозы. Например, при угрозе ветра выше 25 м/с отсылать несколько сообщений на телефон или предварять такое сообщение словом «ВНИМАНИЕ». Главное – дать понять людям, что все очень серьезно.

И еще есть очень много вопросов по безопасности мест общественного отдыха, особенно на природе. Так, на озере Яльчик вообще отсутствовала сотовая связь, соответственно, люди даже не были предупреждены. И хотя озеро находится в Марий Эл, эта проблема актуальна и для Татарстана. Например, новомодные глэмпинги, в большом количестве открывающиеся на территории региона, обязательно должны находиться в зоне устойчивого приема сотовой связи. Не говоря уже об их проектировании, исключающем падение рядом стоящих деревьев на домики. Кроме того, должна вестись работа по патрулированию прибрежной полосы в случае неблагоприятного природного прогноза.

Другими словами, в Татарстане необходима системная работа по предупреждению трагических случаев в будущих природных катаклизмах.

Авиакомпания «Туркменистан» («Туркменские авиалинии») приостановила с 1 августа рейсы по маршруту Ашхабад – Москва из соображений безопасности Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Авиахаб поневоле: «Туркменские авиалинии» перенаправляют рейсы Ашхабад – Москва в Казань

Одним из знаковых событий недели стало решение авиакомпании «Туркменистан» («Туркменские авиалинии») приостановить с 1 августа рейсы по маршруту Ашхабад – Москва из соображений безопасности. Теперь рейсы авиакомпании будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад. Понятно, что причиной этого стала обстановка в небе над столицей: в конце июля – начале августа власти Москвы и Минобороны РФ сообщили о нескольких атаках беспилотников на объекты на ее территории.

В то же время примечателен выбор главной туркменской авиакомпанией Казани как альтернативного авиахаба. Помимо прекрасной инфраструктурной готовности столицы РТ к качественному обслуживанию таких авиакомпаний и их пассажиров сказывается и достаточная удаленность Татарстана от линии боевого соприкосновения СВО (от Казани до украинской границы около 1000 км по прямой). Да и эшелонированная тыловая оборона ПВО является важным фактором предупреждения воздушного удара со стороны Украины. Туркменская авиакомпания просчитала все риски и выбрала в качестве альтернативы регион, с которым налажены крепкие дружеские связи. Еще один результат напряженной дипломатической работы Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Понятно, что в случае продолжения атак беспилотников по Москве и Московской области примеру туркменской авиакомпании могут последовать и другие. И не только авиакомпании, но и другие организации. Например, служащие Минэкономразвития РФ перешли на удаленную работу после атаки БПЛА на одну из башен «Москва-Сити». Правда, это все же важная государственная организация, которой не слишком подходит удаленный режим. Но Казань гостеприимно распахивает свои двери для всех организаций страны, которые испытывают неудобства из-за возникших террористических угроз. Здесь сопоставимая со столичной комфортная среда, развитая экономика, хорошая логистика и прочие условия для эффективной работы.

Когда-то во времена Великой Отечественной войны Татарстан приютил многие предприятия и организации со всей страны, что стало весомым вкладом в ее Победу. И хотя нельзя приравнивать то, что было тогда, к тому, что происходит сейчас, Казань в случае необходимости всегда готова душевно и качественно принять всех нуждающихся.

Возраст у поджигателей разный, поэтому подход к ним у врага тоже разный Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Поджоги военкоматов: эскалация мошенничества

Происшествие, а вернее, серия происшествий недели – безумные нападения на военкоматы по всей стране. Счет инцидентов идет на десятки. Докатилась эта волна и до Татарстана, на этой неделе здесь пытались поджечь аж четыре военкомата – три в Казани и один в Нижнекамске. Поджигателями оказались 62-летняя пенсионерка и три девушки в возрасте от 19 до 30 лет, все они были задержаны. Попытки поджога результата не принесли, а вот суровое наказание женщинам гарантировано.

Все последние случаи объединяют два признака – непрофессиональный уровень исполнителей (поджечь в большинстве случаев просто не получается) и использование методов социальной инженерии украинскими спецслужбами. Возраст у поджигателей разный, поэтому подход к ним у врага тоже разный.

Молодых берут на отсутствие жизненного опыта, критического мышления, страха и способности просчитывать последствия своих действий. Плюс обещают вознаграждение – правда, настолько мизерное, что поневоле закрадывается мысль, что украинские спецслужбы разжились некой базой слабоумных граждан РФ. Понятно, что такой базы нет, просто обзванивают всех подряд, пишут в соцсетях всем подряд, а уж ведутся на это действительно слабоумные. А как еще назвать молодых людей, которые верят абсолютно фантастическим историям от неизвестных людей и бегут палить военкоматы!

Пожилых же разводят более сложными приемами – сначала методами социальной инженерии, эксплуатируя их доверчивость к органам правопорядка и службам безопасности банков. А именно – заставляя совершать денежные транзакции в пользу мошенников, а затем (контрольный выстрел) добивая обещанием «возврата похищенных денег» в обмен на поджог военкомата.

Увы, но эпоха постправды породила огромный слой людей, совершенно беззащитных перед социальной инженерией. Современный человек устроен парадоксально – он не верит никому, но в то же время верит отдельным совершенно незнакомым людям. Потому что не верить всем без исключения не получается, уж слишком безотрадна такая жизнь. Нужна хоть какая-то, но отдушина. И люди ее ищут – в конспирологии, оккультизме, различных культах «успешного успеха». В сериале «Семнадцать мгновений весны» коронной фразой Мюллера было «В наше время верить нельзя никому, даже самому себе. Мне можно». Эти слова опередили время, сегодня их можно считать универсальным девизом всех мошенников.

Граждане должны понимать, что когда они слышат в трубку что-то вроде «поверьте мне», их первым и единственным решением должно быть прекращение разговора независимо от того, кем представляется незнакомец. Когда неизвестные толкают вас на противоправные действия, а уж тем более на терроризм, всегда есть одна опция, которая убережет от тяжких последствий, – «предупредительный звонок правоохранительным органам». Или явка «до», а не «после». Не надо бояться, не надо стесняться, главное – не наделать непоправимых ошибок.

Депутат Госдумы в составе партдесанта посетила челнинскую инфекционную больницу Фото: tatarstan.er.ru

Наказы работают: ЕР в Татарстане активизировала работу над Народной программой

Одним из важнейших преимуществ и эффективным политическим инструментом партии «Единая Россия» служит то, что она строит свою работу на основе программы, сформированной из наказов граждан. Поэтому этот интересный документ и называется «Народная программа». В первую очередь в нее вошли те наказы, которые связаны с ежедневным самочувствием людей: благоустройство территории, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и капремонт учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта – то есть объектов, которые жители городов и сел посещают каждый день.

На этой неделе татарстанское отделение «Единой России» активизировало свою работу над реализацией Народной программы – в Набережночелнинской инфекционной больнице, которая обслуживает 1,3 млн человек из 17 районов Татарстана, высадился большой партийный десант во главе с депутатом Госдумы РФ Альфией Когогиной. Его участники ознакомились как с ходом работ по капитальному ремонту больницы, так и с тем, как реализуются наказы избирателей в отношении этого медучреждения, одного из крупнейших в республике. В силу системной важности работы челнинской инфекционки для региона становится понятно, почему «Единая Россия» не оставляет ее без своего внимания.

Впереди у единороссов Татарстана участие в выборах депутатов Госсовета РТ 2024 года. Времени до них еще достаточно, но уже можно говорить о том, что предвыборная кампания не за горами. И чрезвычайно важным инструментом избирательного цикла для партии «Единая Россия» является именно реализация получаемых от избирателей наказов в рамках Народной программы. Так что мы еще увидим дальнейшие усиление активности татарстанского отделения ЕР в реализации наказов избирателей.