«Стилистика и индивидуальная манера»: «Хазинэ» собрала «Свадьбу на улице Советской»

Живописные картины и графика, скульптуры, фотографии, а также предметы быта 60-70-х годов минувшего века – всё это тематическая выставка «Свадьба на улице Советской». Она приурочена к Году семьи, которым Президентом РФ Владимиром Путиным объявлен 2024 год. Выставка открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, и будет работать до 30 июня.

Здесь представлены работы, например, Ильдара Ахмадиева, Юлии Вургафт, Валентина Карамышева, Елизаветы Киселевой, Ирины Колмагорцевой, Владимира Попова, Льва Потягунина, Евгения Зуева. А также Николая Кузнецова, Владимира Нестеренко, Валерия Скобеева, Станислава Слессарского, Махмуда Усманова, Виктора Федорова и Бориса Шубина. Более 80 произведений. А также образцы советской чайной посуды, старенький радиоприемник-проигрыватель для виниловых пластинок, а также некогда одинаковые у всех советских детей восковые карандаши, правда, совсем новенькие, несточенные, и атрибут всех квартир того времени в СССР – настенный ковер.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Из экспонатов, относящихся к художественному ремеслу, – так популярные в Стране Советов плакаты. Из удивительного для юных и молодых посетителей выставки – предметы, вышедшие к нашим дням из обращения или до неузнаваемости «эволюционировавшие». Тот же радиоприемник-проигрыватель или светильник-диафильм «Спектр», какие запускали по комнате приглушённый разноцветный свет за счёт вращающейся внутри цветной пленки. Предметы советского прошлого удивят молодое поколение даже с картин.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Что это?!» – спрашивает мальчик-подросток про советскую коляску, указывая на чудаковатую громоздкую конструкцию, больше похожую на робота-нескладеху.

На другой картине, масштабном полотне Станислава Слессарского 1980 года, смотрящий и сегодня узнает на противоположном берегу Казанки Кремль, цирк, но уже недосчитается деревянных домиков на месте бывшего парка «Кырлай», а в стройке на первом плане, возможно, заподозрит возводимое здание издательства, ныне «Татмедиа».

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Задел показа советского изобразительного искусства был дан в 2017 году, когда начались празднования различных круглых дат – 100-летие революции 1917 года, в 2022 году столетие образования СССР, в 2020 году столетие образования Татарской республики. И была В “Хазинэ“ выставка РосИЗО, посвященная Советскому Союзу. Эти выставки инициировали масштабный зрительский интерес к Советскому Союзу. К тому же молодые сотрудники “Хазинэ“ делают потрясающие проекты один за другим. Эта выставка о великолепном времени Советской Страны – времени, полном надежд, стремлений, радостей, расцвета. Это был один из лучших периодов, когда и война была позади, и страна шла хорошо в своем развитии», – напомнила на вернисаже заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности, искусствовед Дина Хисамова.

Она также подчеркнула, что это был период, когда вслед за тем, как силы были направлены на поднятие городов после войны из руин, впервые государство обратилось к человеку, стало задумываться о том, чтобы быт его был лучше, многообразнее, красивее, богаче.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Здесь мы видим великолепные произведения татарских художников. Причем многие работы выставляются впервые – такие выставки мотивируют нас, сотрудников, пересматривать свои фонды. А это тысячи единиц хранения. Благодаря таким выставкам мы видим эти произведения в контексте таких тем», – отметила Хисамова.

Большое значение в жизни человека в это время стала играть архитектура, обратила внимание куратор выставки Вера Силкина. С индивидуальным жильем при строительстве многоквартирных многоэтажных домов появился простор для создания собственной семьи, а это повлияло на произведения искусства.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Многие города Татарстана были созданы в этот период. Это напоминание нам о том, что нужно помнить прошлое, чтобы жить в настоящем. На одном из произведений Слесарского советские Адам и Ева строят своими руками свое будущее, свою жизнь», – сказала Силкина.

Искусствовед Ольга Улемнова подметила, что некоторое время назад термин «соцреализм» считался ругательным. Но это, подчеркнула она, не стиль – это метод, подразумевающий самовыражение и достаточно разнообразную стилистику.

«В этих работах много стилистики и индивидуальная манера», – резюмировала Улемнова.