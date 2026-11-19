Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В новом модном сезоне привычные объемные пуховики и спортивный оверсайз уходят на второй план. На смену расслабленному стилю приходит элегантность, умеренный люкс и эстетика из прошлого. Об этом «Татар-информу» рассказал известный стилист и знаток моды Влад Лисовец.

По словам эксперта, главным трендом зимы станет ухоженность и утонченность. Модникам рекомендуется обратить внимание на приталенные пальто с акцентными плечами, а также винтажные шубы.

«Самое главное, чтобы этой зимой быть ярким или яркой, нужно облачиться в элегантность. Это то, чего давно не было в моде, мы привыкли к пуховикам, громоздкой одежде, теперь тренд очень сильно поменялся. Мы носим шубы из нашего далёкого прошлого, наших мам и бабушек, носим их с элегантными сапогами, с косынками, с оптикой, золотыми цепями. Такой умеренный люкс, ухоженность и элегантность – это самый основной тренд, который нас ждёт в этом году», – отметил Влад Лисовец.

Что касается цветовой гаммы, стилист рекомендует делать выбор в пользу практичных и универсальных оттенков, которые легко комбинировать в повседневной жизни.

«Я бы, наверное, не привязывался к цветам, потому что мы чаще покупаем практичную одежду, достаток у всех разный, и покупать яркие вещи очень сложно, потому что они сильно запоминаются. Бордовый, тёмно-зелёный, тёмно-синий, горчичный, все оттенки синего – самые основные цвета, которые стоит использовать для зимней одежды, чтобы это было не совсем грустно», – пояснил эксперт.