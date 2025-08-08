news_header_top
Общество 8 августа 2025 19:14

Стилист Сухарев предложил привлекать дизайнеров к созданию школьной формы

Школьная форма должна быть действительно приятной и удобной, и к ее созданию было бы полезно привлекать современных дизайнеров. Об этом заявил стилист Алексей Сухарев в беседе с «Радио 1».

Он отметил, что форма должна соответствовать хотя бы некоторым долгосрочным модным тенденциям современности.

Эксперт также обратил внимание на важность выбора дышащих тканей, за которыми легко ухаживать. По его словам, в школьной форме должно быть комфортно не только учиться, но и бегать на переменах, а уход за ней должен быть простым, поскольку еженедельная химчистка – слишком дорогостоящее удовольствие.

Кроме того, Сухарев выразил мнение, что дети не должны воспринимать школьную форму как «ужасную обязаловку» – напротив, она должна вызывать гордость и становиться чем-то, что можно хранить потом как память.

