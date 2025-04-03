news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 3 апреля 2025 21:34

Стилист Скороходова рассказала, как сэкономить деньги на шопинге

Читайте нас в
Телеграм

Перед тем как задуматься о покупке новой вещи, просмотрите свой старый гардероб. Такой совет дала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова, чьи слова приводит «Радио 1».

Такая ревизия, как заверяет эксперт, поможет человеку понять, каких именно вещей ему не хватает.

Следующий шаг – составьте список вещей к покупке и проанализируйте, что из указанного можно приобрести в масс-маркете.

Отнеситесь серьезно к покупке базовой вещи, так как она прослужит вам несколько сезонов. Поэтому часть вещей покупайте на маркет-плейсах, часть - в масс-маркете, но некоторые одежды смотрите в винтажных магазинах, рекомендовала стилист.

Скороходова подчеркнула, что гардероб — это инвестиция, поэтому призвала подходить к его составлению правильно.

#одежда #интернет-покупки #полезная информация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

2 апреля 2025
Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

2 апреля 2025