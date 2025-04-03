Стилист Скороходова рассказала, как сэкономить деньги на шопинге

Перед тем как задуматься о покупке новой вещи, просмотрите свой старый гардероб. Такой совет дала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова, чьи слова приводит «Радио 1».

Такая ревизия, как заверяет эксперт, поможет человеку понять, каких именно вещей ему не хватает.

Следующий шаг – составьте список вещей к покупке и проанализируйте, что из указанного можно приобрести в масс-маркете.

Отнеситесь серьезно к покупке базовой вещи, так как она прослужит вам несколько сезонов. Поэтому часть вещей покупайте на маркет-плейсах, часть - в масс-маркете, но некоторые одежды смотрите в винтажных магазинах, рекомендовала стилист.

Скороходова подчеркнула, что гардероб — это инвестиция, поэтому призвала подходить к его составлению правильно.