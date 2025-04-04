Стилист Скороходова раскрыла самые актуальные тренды весны 2025 года

С наступлением весны приходит время обновить гардероб. Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова поделилась с «Радио 1» самыми актуальными тенденциями весны 2025 года.

По словам стилиста, в этом сезоне главенствующий цвет – Mocha Mousse (Мокка Мусс), насыщенный шоколадный оттенок, идеально подходящий как для делового, так и для повседневного стиля.

Также Скороходова отметила красный цвет – яркий алый, который притягивает внимание. Среди более сдержанных оттенков – сливочное масло, который заменяет привычный бежевый. А среди ярких цветов – зеленый, от травянистого до изумрудного, лимонный и оранжевый.

Что касается трендовых моделей, весной 2025 года на пике популярности – стиль 90-х. Ретро-туфли и сапоги становятся модными аксессуарами, добавляя образу изысканности и элегантности. В то время как неудобные туфли на шпильке уходят в прошлое, туфли-слингбэки с закрытым носом и открытой пяткой занимают лидирующие позиции. Скороходова добавила, что эти туфли прекрасно сочетаются с различными образами: от драматичных до классических платьев и брючных костюмов. Еще одним хитом сезона стали сапоги-трубы.

Среди материалов весной 2025 в моде замша, однако стилист советует обратить внимание на кожу, которая, несмотря на свою менее практичную природу, отлично адаптируется под любой стиль и служит долго.