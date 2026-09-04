Стилист Скороходова посоветовала SHAMANу сменить сценический образ

Певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN, стоит пересмотреть сценический образ после демонстративного сожжения кожаных брюк. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказала стилист и дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова.

По ее словам, сам жест с сожжением брюк можно рассматривать как «русифицированный жест» прощания с предыдущим этапом творчества артиста. При этом Скороходова призвала не заменять сожженную вещь другой столь же заметной деталью гардероба.

«Если он заменит их на другую столь же кричащую деталь, мы рискуем получить SHAMANа 2.0. История будет той же, только с другим предметом», – предупредила стилист.

В качестве альтернативы она предложила полностью изменить визуальную концепцию артиста: отказаться от облегающего низа в пользу архитектурных пальто, сложного кроя и глубоких оттенков. По мнению Скороходовой, SHAMANу необходима более зрелая визуальная стратегия.

«Сценический костюм не должен быть повседневным или нравиться абсолютно всем. Он может быть преувеличенным, гипертрофированным, провокационным. Но важно, чтобы одежда усиливала артиста, а не превращалась в главного героя или даже мем вместо него. Важно, чтобы она усиливала артиста. SHAMANу лучше остановиться на сдержанной рок-эстетике с элементами милитари вместо дешевой провокации», – посоветовала Скороходова.